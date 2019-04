Grêmio vence Rosario Central em casa e respira na Copa Libertadores

Grêmio e Rosario Central se enfrentaram, nesta quarta-feira (10), pela 4ª rodada da Copa Libertadores. O Tricolor venceu por 3 a 1 e respirou no Grupo H. Jean Pyerre e Leonardo, duas vezes, marcaram para os donos da casa. Aguirre descontou para os Canallas.

Precisando da vitória para se recuperar, o Grêmio pressionou desde o início da primeira etapa. Aos 7 minutos, Everton recebeu na esquerda e emendou um forte chute, de fora da área, mas Ledesma espalmou. Aos 10, mais uma chance para o Tricolor. Maicon lançou e encontrou Everton dentro da área, que cabeceia para baixo, no canto esquerdo, e Ledesma, mais uma vez, fez uma grande defesa.

Com o decorrer da partida, o duelo entre Everton e Ledesma foi ficando mais intenso. O Grêmio chegou de novo aos 18 minutos. Everton recebeu na esquerda, foi para cima da marcação, deixou Villagra para trás e aplicou uma caneta em Barbieira. Na cara do goleiro dos Canallas, o atacante bateu colocado, mas a bola saiu pelo lado direito do gol, quase acertando a trave.

Aos 28 minutos, mais uma chance dos donos da casa. Mais uma vez, Everton recebeu pelo lado esquerdo e se livrou da defesa do time argentino e finalizou para Ledesma defender com o joelho. O primeiro gol do Tricolor na partida saiu aos 30. Everton recebeu e cruzou, pelo lado esquerdo do ataque, para Jean Pyerre, que apenas desviou de raspão e balançou as redes.

O começo do segundo tempo foi como o primeiro, com o Grêmio pressionando os argentinos. Logo aos 8 minutos, o Tricolor ampliou. Jean Pyerre fez jogada pela esquerda e tocou para Leonardo, no meio da área. O lateral finalizou no meio do, e a bola ainda bateu em Ledesma antes de entrar.

A primeira chance de gol do Rosario Central só aconteceu aos 26 minutos. O Grêmio tentou puxar contra-ataque, mas o juiz atrapalhou e a bola sobrou para os argentinos. Rizzi cruzou e Herrera desviou de cabeça, mas Paulo Victor salvou o Tricolor.

Aos 36 minutos, mais um gol do Grêmio. Após troca de passes, Rômulo tocou para Leonardo e, de fora da área, chutou cruzado, sem chances para Ledesma. Aos 41, os Canallas diminuíram. Após arriscarem um cruzamento, Matheus Henrique furou e a bola sobrou para Riaño, que encontrou Aguirre dentro da área, sem marcação. O atacante bateu de primeira e mandou no ângulo.

Com a primeira vitória na Copa Libertadores de 2019, o Tricolor chegou a quatro pontos na competição e se manteve na terceira colocação, três a menos que a Universidade Católica, que ocupa a segunda posição do Grupo H.

O próximo compromisso do Grêmio é pelo primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, no próximo domingo (14), contra o Internacional. O jogo de ida da decisão do Gauchão será disputada no Beira-Rio, às 16h