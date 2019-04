Santa Cruz bate ABC e classifica para quarta fase da Copa do Brasil

Em jogo movimentado, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Santa Cruz recebeu o ABC nesta quarta-feira (10) no estádio do Arruda e venceu por 3 a 0, gols de Pipico, duas vezes, e Charles. Agora, classificado para a quarta fase, o Santinha espera o sorteio para conhecer seu próximo adversário.

Após perder o primeiro em Natal na semana passada, o Santa Cruz precisava no mínimo vencer o jogo. A partida começou muito movimentada, aos cinco minutos, após bola levantada na área, Allan Dias finalizou de cabeça e Edson fez uma grande defesa, salvando o ABC logo no início do jogo.

O Santa Cruz continuou atacando, com finalizações no gol adversário e sem deixar o ABC ter espaços. Edson teve muito trabalho no primeiro tempo, aos 38 minutos, Augusto subiu sozinho após cruzamento e de cabeça obrigou o goleiro alvinegro a fazer mais uma grande defesa.

Depois de tanto atacar, os mandantes abriram o placar após escanteio e Pipico de cabeça empurrar a bola pro fundo do gol. O segundo gol não demorou a sair, aos 46 minutos, Charles de falta acertou um foguete no ângulo do goleiro Edson.

O segundo tempo começou do jeito que o primeiro acabou, com o Santa Cruz no ataque. Logo aos três minutos, Pipico invadiu a área, tentou cruzar e a bola bateu na mão do zagueiro Henrique, pênalti que o mesmo bateu e converteu, 3 a 0. Durante todo o segundo tempo, o time comandado por Leston Júnior administrou o jogo, sem correr grandes riscos e sem atacar, poupando o condicionamento físico dos atletas.

Com a classificação, o Santa Cruz vai receber R$ 1,8 milhão em premiação da CBF. Os jogos da quarta fase estão marcados para os dias 17 e 24 de abril.