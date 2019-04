Internacional bate Alianza Lima e conquista primeira colocação do Grupo A da Libertadores 

O Alianza Lima recebeu o Internacional, nesta quarta-feira (24), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Colorado venceu a partida por 1 a 0, com gol de Rodrigo Moledo, e garantiu a primeira colocação no Grupo A da competição, faltando uma rodada para o término da primeira fase.

No primeiro tempo, o Inter trabalhou mais no meio de campo, criou mais chances e finalizou mais que o adversário. Logo aos sete minutos, Edenílson avançou pela direita e passou para Guerrero, que deixou para Patrick. O volante ficou cara a cara com Gallese e bateu. O goleiro fez uma linda defesa, salvando a equipe peruana. Aos 14, Affonso arriscou da entrada da área e a bola passou muito perto do gol.

Sarrafiore, aos 34 minutos, tocou para Patrick, que avançou pela esquerda e encheu uma bomba. A bola passou perto do gol e o Colorado quase abriu o placar. Três minutos depois, Guerrero, em cobrança de falta, chutou no canto do goleiro, que saltou para fazer mais uma grande defesa.

O Colorado começou a segunda etapa com mais velocidade, finalizando ainda mais que no primeiro tempo. Aos quatro minutos, Edenílson, no contra-ataque, fez um lançamento longo para Sarrafiore, que avançou em velocidade e chutou. Gallese brilhou mais uma vez, com outra defesa espetacular e, novamente, salvou o Alianza Lima. Cinco minutos depois, Sarrafiore lançou para Nico López, na entrada da área, e o meia bateu de primeira. O goleiro defendeu novamente. Aos 28, Edenílson ajeitou para Patrick, dentro da área, que chutou forte, mas acertou apenas a trave.

Aos 34 minutos, o gol do Inter finalmente saiu. Rafael Sobis cobrou um escanteio fechado e Rodrigo Moledo subiu para cabecear, abrindo o placar para a equipe. Dois minutos depois, Nico López quase fez o segundo. D’Alessandro tocou para o meia, que bateu, mas Gallese defendeu.