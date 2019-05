Atlético-MG vence Ceará de virada e permanece invicto no Campeonato Brasileiro

O Atlético-MG segue invicto no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (4), o Galo venceu o Ceará por 2 a 1 na Arena Castelão, em Fortaleza, e conquistou a terceira vitória em três partidas. Ricardo Bueno abriu placar para os donos da casa, enquanto Nathan e Jair foram os responsáveis pela virada do visitante.

Pelo lado do Ceará, a equipe amarga a segunda derrota seguida para times mineiros na competição. O Vozão volta a atuar no próximo sábado (11), às 21h, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, diante do Goiás, em duelo válida pela quarta rodada do Brasileirão.

Enquanto isso, o Atlético-MG mantém a boa fase na disputa do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Galo é nesta terça-feira (7), às 19h15, fora de casa, contra o Zamora, pela Taça Libertadores. Na competição nacional, o time mineiro entra em campo apenas no domingo (12), às 16h, quando receberá o Palmeiras na Arena Independência.

Equilíbrio e bola na rede

A partida começou bastante agitada na capital cearense. Logo no primeiro minuto, Ricardo Bueno invadiu a área e bateu cruzado, levando perigo ao gol de Victor. A resposta do Galo veio num contra-ataque. Elias abriu para Ricardo Oliveira no lado esquerdo e o centroavante tocou para Chará, que finalizou e obrigou Diogo Silva a fazer uma boa defesa.

Quando o Ceará passou a explorar o lado direito, o placar foi aberto. Samuel Xavier faz um bom cruzamento para a área e Ricardo Bueno aproveitou para cabecear. A bola ainda desviou no zagueiro Réver antes de morrer no fundo das redes do goleiro Victor.

Não demorou muito para o empate acontecer. Guga tabelou com Geuvânio, foi à linha de fundo e cruzou para trás. Nathan, na marca do pênalti, dominou e bateu no alto, sem chances de defesa para Diogo Silva.

O Ceará voltou a assustar no último lance da primeira etapa. Thiago Carleto cobrou falta da intermediária, Victor falhou e a bola acertou a trave. No rebote, o zagueiro Tiago Alves mandou por cima e desperdiçou a chance de colocar o Vozão na frente.

Gols anulados e festa do Galo

As equipes voltaram para o segundo tempo dispostas a passar à frente no placar. Assim, não demorou muito para a rede balançar. Aos 6 minutos, Fernando Sobral cruzou e Ricardo Bueno cabeceou para o gol. Entretanto, o assistente assinalou impedimento do camisa 99 do Vozão.

O Atlético-MG não deixou barato e tratou de responder à altura. Guga fez o levantamento na área, Igor Rabello disputa de cabeça com a defesa do Ceará e, na sobra, Ricardo Oliveira completa para o gol, mas o lance foi anulado após o zagueiro do Galo ser flagrado em posição irregular.

Quando a partida caminhava para o final, a virada aconteceu. Guga, um dos grandes destaques do time mineiro no jogo, fez o cruzamento no capricho e Jair, que entrou no segundo tempo, subiu para cabecear. A bola ainda bateu na trave antes de balançar as redes de Diogo Silva e dar números finais ao confronto.