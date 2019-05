Yony González comemora reação do Fluminense e Matheus Ferraz ressalta: “Na superação”

Em jogo histórico, o Fluminense bateu o Grêmio por 5 a 4, em Porto Alegre, neste domingo (05). O Tricolor conseguiu a virada após estar perdendo por 3 a 0. O colombiano Yony González foi um dos destaques ao marcar dois gols.

“Jogo muito difícil. Levamos três gols em 15 minutos. Voltamos ao jogo quando marcamos dois gols ainda no primeiro tempo. Conversamos no vestiário. Foi um jogo difícil, mas fico feliz por ganhar”, disse.

O atacante marcou o primeiro e o último dos gols do Fluminense na partida. O primeiro foi aos 38 do primeiro tempo, e o segundo, aos 46 da etapa final. Yony comentou sobre os dois gols no jogo.

“O primeiro gol foi em uma jogada do Caio Henrique e do Luciano que consegui completar. No segundo, matei no peito e só pensei em bater. Graças a Deus saiu o gol”, finalizou.

O terceiro gol foi marcado pelo zagueiro Matheus Ferraz, no início do segundo tempo. Segundo o defensor, a virada foi na superação e aproveitou para parabenizar a equipe pela vitória fora de casa.

“Foi na superação. Tivemos muita garra. A equipe do Grêmio tem muita qualidade. Foi um jogo sensacional. Eles tiveram dificuldade para nos marcar, nós também tivemos. Fomos mais felizes nas finalizações. Nosso time está de parabéns pela superação”, disse o zagueiro.

FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Com o resultado, o Fluminense conquistou os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro e agora ocupa a 13ª posição na tabela. No próximo sábado (11), o Tricolor recebe o Botafogo, no Maracanã, às 16h. A partida é válida pela quarta rodada da competição.