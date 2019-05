Entre críticas e êxitos: a redenção de Nando no Botafogo-PB

Ainda no ano passado, o atacante Nando acertou seu retorno ao Botafogo-PB. Pouco antes do anúncio de sua contratação, a torcida alvinegra protestou nas redes sociais e chegou a fazer uma campanha contra a vinda do centroavante ao Belo.

O jogador concluiu o ano de 2018 como artilheiro do Botafogo-PB. Em 39 partidas, Nando marcou 15 gols e conquistou a confiança do técnico Evaristo Piza. A permanência do treinador no time alvinegro foi fundamental para que o centroavante voltasse ao clube nesta temporada.

Entre Campeonato Paraibano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, Nando atuou em 25 jogos nesta temporada. Até o momento, o centroavante marcou 11 gols. Porém, as críticas da torcida não diminuíram. Na final do estadual, o jogador desperdiçou um pênalti no confronto de ida contra o Campinense, mas se redimiu na segunda partida ao dar o passe para Clayton marcar o primeiro gol do Belo.

Contra o Náutico, na noite desta quinta-feira (9), Nando desperdiçou duas grandes oportunidades de marcar no primeiro tempo, gerando protesto nas arquibancadas do estádio Almeidão. Na etapa final, entretanto, o centroavante abriu o placar para o Botafogo-PB e comemorou com a torcida alvinegra.

Nando celebra na torcida o primeiro gol contra o Náutico (Foto: Paulo Cavalcanti/Botafogo-PB)

O atacante é bicampeão paraibano com a camisa do Belo e se tornou um dos principais personagens na conquista da inédita vaga na final da Copa do Nordeste. Nando não esconde sua identidade com o clube, mesmo com as críticas da torcida, e sempre fala que o seu objetivo é obter novas conquistas com a equipe. Titular absoluto, o jogador é uma das armas de Evaristo Piza para derrotar o Fortaleza na decisão.

O próximo compromisso do Botafogo-PB será na próxima segunda-feira (13), às 20h, no estádio Almeidão, contra o Santa Cruz, em partida válida pela terceira rodada da Série C. Nando marcou o primeiro gol do Belo na competição e está confirmado para o duelo diante do tricolor pernambucano.