Avaí e CSA empatam na Ressacada e permanecem na zona de rebaixamento

Em noite de pouca inspiração, Avaí e CSA jogaram neste domingo (12), no Estádio da Ressacada, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e não saíram do zero a zero. As equipes iniciaram a rodada sem um triunfo sequer na competição e, com o resultado, permanecem no Z-4 da Série A.

O jogo

Os primeiros 45 minutos da partida tiveram poucos lances inspirados. Apenas uma chance para cada lado, sendo do Leão da Ressacada protagonizada por Daniel Amorim, e pelo Azulino de Alagoas, com Madson. No mais, o jogo prosseguiu com com muitas faltas, tendo 17 no total só na primeira etapa, oito tentativas de gol do Avaí mas pouca inspiração ofensiva. O resumo disso foram as finalizações: nenhum chute ao gol foi feito antes do intervalo.

Na etapa final, o Leão da Ilha voltou mais agressivo e pareceu disposto a tirar o zero do placar. A principal chance veio após um contra-ataque desperdiçado pelo CSA, com o meia Matheus Sávio. No entanto, apesar das investidas do técnico Geninho de deixar o Avaí mais ofensivo e dinamizar o jogo, o placar permaneceu o mesmo.

Ao final da partida, o CSA permaneceu na 17ª colocação, com três pontos ganhos, enquanto o Avaí continua na 19ª posição, com dois. Na próxima rodada, os alagoanos visitam o Internacional e o catarinenses visitam o Vasco.