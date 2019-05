Fluminense e Cruzeiro “repetem a dose” e duelam no Brasileirão buscando recuperação

Após se cruzarem pela Copa do Brasil na última quarta-feira (15) e empatarem em 1 a 1 no Rio de Janeiro nas oitavas da competição, Fluminense e Cruzeiro agora brigam por três importantes pontos no Campeonato Brasileiro. O jogo será válido pela quinta rodada do torneio de pontos corridos e será realizado no Maracanã, às 18h deste sábado (18).

Flu e seus desfalques

Mesmo duelando três dias após jogarem, os times terão algumas novidades para a próxima partida. O Fluminense não contará com Airton, Mascarenhas e Pedro, os mesmos jogadores que também não enfrentaram o clube mineiro no meio da semana. É bem possível que Caio Henrique siga jogando improvisado na lateral-esquerda da equipe tricolor. Com isso, é muito provável que Fernando Diniz mantenha o time que enfrentou o Cruzeiro pela competição de mata-mata, com Daniel e Léo Artur no time titular.

Provável Fluminense: Rodolfo; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso; Léo Artur, Luciano e Yony González.

Cruzeiro com retorno importante

Já a Raposa, que permaneceu no Rio depois do revés da quarta-feira e treinou na Gávea durante os dias em que esteve na “cidade maravilhosa”, deve repetir pela primeira vez no ano uma mesma escalação por dois jogos consecutivos.

As novidades em relação à última partida ficam por conta de Marquinhos Gabriel — que se recuperou de desconforto muscular na coxa direita e deve figurar no banco de reservas — e Raniel, fora há mais de um mês. O Cruzeiro deve entrar em campo com Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Romero,Robinho e Rodriguinho; Pedro Rocha e Fred.

Flávio Rodrigues de Souza será o juiz da partida, assistido por Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro. O árbitro de vídeo (VAR) será Heber Roberto Lopes, auxiliado por Rodrigo Batista Raposo e Elicarlos Franco de Oliveira.