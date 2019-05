Sai, zica! CSA derrota Goiás e conquista primeira vitória no Campeonato Brasileiro

Partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Rei Pelé, em Maceió

Fim do jejum! O CSA venceu, na noite desta segunda-feira (27), o Goiás, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e conquistou o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do time alagoano foi marcado no segundo tempo pelo meia Maranhão.

A vitória colocou o Azulão na décima sétima colocação. A equipe de Alagoas soma seis pontos junto com Cruzeiro e Fluminense, times que antecedem a zona do rebaixamento. No próximo domingo (2), às 19h, na Arena Independência, o CSA enfrenta o Atlético-MG pela sétima rodada da Série A.

Enquanto isso, o Goiás perdeu a chance de entrar no G-4 e, consequentemente, assumir a vice-liderança do Brasileirão. Agora, o Verdão não sabe se enfrentará o Corinthians na próxima rodada. O time paulista cedeu o estádio para a realização da Copa América e a partida, até o momento, não tem data para ocorrer.

Visitante indigesto

O Goiás começou melhor na partida. Kayke teve a primeira oportunidade de abrir o placar, mas foi Leandro Barcia quem desperdiçou uma boa chance. O atacante recebeu livre na área e bateu firme, mas Jordi defendeu com os pés e salvou o CSA.

A equipe mandante, aos poucos, passou a aparecer no jogo. Forçando a bola aérea, o CSA tentou chegar com perigo, mas foi num cruzamento baixo de Carlinhos que o Azulão quase marcou. O lateral-esquerdo também arriscou um bom chute e deu trabalho ao goleiro Tadeu.

Entretanto, a principal oportunidade da etapa inicial ocorreu no final e foi do Goiás. Kayke deixou Leandro Barcia na cara do gol, o atacante finalizou e Jordi fez uma grande defesa, mantendo a igualdade do placar.

Jejum encerrado

O jogo reiniciou agitado e com direito a bola na rede. Patrick Fabiano aproveitou o cruzamento de Victor Paraíba e marcou, mas o lance já tinha sido invalidado pela arbitragem, que assinalou impedimento. Melhor em campo, o CSA voltou disposto a pressionar o Goiás.

Pouco depois, o Azulão chegou ao gol. Patrick Fabiano acionou Maranhão por trás da defesa do Verdão. O atacante teve apenas o trabalho de tirar Tadeu da jogada para abrir o placar a favor dos donos da casa.

O Goiás tentou responder, mas Leandro Barcia parou nas mãos de Jordi. Didira, Carlinhos e Patrick Fabiano ainda tiveram oportunidades de ampliar a vitória alagoana, mas não aproveitaram. Mesmo assim, o CSA não sofreu sustos, segurou o resultado e conquistou a primeira vitória na Série A.