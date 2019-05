Grêmio e Juventude se enfrentam em busca da vaga para as quartas da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (29), Grêmio e Juventude de enfrentam na Arena do Grêmio às 21h30, em duelo válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como a primeira partida no Alfredo Jaconi terminou empatada em 0 a 0, quem vencer passa de fase, caso aconteça outro empate, a decisão irá para os pênaltis, já que não existe gol qualificado na competição.

Sequencia...

Após vencer o Atlético-MG no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Grêmio tenta embalar uma sequência de vitórias, agora, jogando pela Copa do Brasil. Para a partida de volta, o técnico Renato Portaluppi não contará com Paulo Miranda, Kannemann, Cortez, Luan e Alisson, que estão em recuperação; e Matheus Henrique, que foi convocado para a Seleção Olímpica para disputar o Torneio de Toulon, na França.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Rodriguez, Juninho Capixaba; Michel, Maicon, Pepê, Jean Pyerre, Everton; Vizeu.

Pedra no sapato!

O Juventude não vence o Grêmio desde 2016, onde na ocasião venceu por 2 a 0 na semifinal do Campeonato Gaúcho, mas para garantir classificação para as quartas de finais, os jaconeros não precisam vencer o tricolor no tempo normal, já que empate leva a decisão para os pênaltis. Para a partida desta quarta-feira, o técnico Marquinhos Santos terá dois desfalques, John Lennon e Dalberto estão fora do jogo.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Vidal, Genílson, Sidimar, Eltinho; João Paulo; Bruno Alves, Moisés, Denner, Breno; Braian Rodríguez.

Nas últimas 10 partidas envolvendo os dois times em todas as competições, o Grêmio venceu seis vezes, inclusive um 6 a 0, três empates e uma vitória do Juventude. Quando se trata de vitórias do Juventude na casa tricolor, o jejum aumenta ainda mais. A última vitória foi em 2008, 3 a 2 pelas quartas de finais do Campeonato Gaúcho. De lá até 2019, foram 10 jogos, com sete vitórias gremista e três empates.