Com vantagem do empate para se classificar, Botafogo enfrenta o Sol de América no Nilton Santos

Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, em Assunção, o Botafogo volta a enfrentar o Sol de América nesta quarta-feira (29), às 19h15 (de Brasília), pela partida de volta da Copa Sul-Americana, no Nilton Santos. Com o placar do confronto de ida, a equipe de Eduardo Barroca entra com a vantagem de qualquer empate para se classificar.

Se no Brasileiro o Alvinegro vem de derrotas para o Goiás e Palmeiras, pela Sul-Americana o roteiro é outro. A equipe venceu os três jogos até aqui na competição e decide em casa a vaga para a próxima fase, na qual vai pegar o vencedor do jogo entre Atlético-MG e Unión La Calera. Até agora, 10 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. A expectativa é de um público alto.

Já o Sol de América vive momento oposto e vê no duelo de amanhã a chance de salvar a temporada. O time não teve bons resultados no Campeonato Paraguaio e luta contra o tabu de cair nesta mesma fase, da qual foi eliminado nas suas últimas duas participações pela Sul-Americana.

Olho Nele

De volta à equipe após ficar de fora contra o Palmeiras, pela rodada do Brasileiro, o atacante Erik é o destaque do glorioso no torneio continental. O camisa 11 balançou as redes em todos os jogos e é o artilheiro da Sul-Americana até o momento, com quatro gols.

Fator positivo

A equipe de General Severiano foi eliminada apenas uma vez, das seis em que venceu o jogo de ida da Copa Sul-Americana. Na edição em que foi eliminado (2007), o glorioso perdeu por 4 a 2 para o River Plate, após vencer em casa por 1 a 0.

Botafogo

Após eliminação precoce na Copa do Brasil, o Botafogo aposta suas fichas na Sul-Americana para conquistar uma vaga na Libertadores de 2020. O técnico Eduardo Barroca terá a volta do zagueiro Joel Carli e do atacante Erik, ausências na derrota para o Verdão. Rodrigo Pimpão, que ainda se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, segue fora. O volante Jean também desfalca a equipe após ter sido expulso no jogo de ida, com apenas dois minutos em campo.

Dessa forma, a escalação que vai a campo, confirmada pelo treinador Barroca, é: Gatito Fernández; Fernando, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Cícero, Alex Santana, João Paulo, Leo Valencia e Erik; Diego Souza.

Sol de América

Com o campeonato nacional do Paraguai encerrado, o treinador Fernando Ortiz teve a semana livre para treinar o seu time para o confronto desta quarta-feira. A equipe que deve ir a campo é a mesma que jogou em Assunção, com apenas uma alteração: Otazú e Richard Escobar disputam vaga de Matías Pardo, expulso na primeira partida.

Com isso, a escalação provável do Sol de América é: ​Escobar; Velázquez, Villalba, Portillo, Clar; Fredes, Ferreira, Jourdan e Otazú (Richard Escobar); Villagra e Ruiz Díaz.