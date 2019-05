Por questões contratuais, Botafogo não terá Gabriel nas oitavas da Copa Sul-Americana

Na última quarta, o Botafogo goleou o Sol de América por 4 a 0 e se garantiu nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas não foram só notícias boas que chegaram até General Severiano. Assim que soube seu adversário na próxima fase, o Alvinegro já teve um desfalque garantido: o zagueiro Gabriel, titular absoluto na equipe de Eduardo Barroca.

Emprestado pelo Atlético-MG ao Glorioso, o defensor não poderá atuar em ambas as partidas, já que o time mineiro será o rival do clube carioca na briga por uma vaga nas quartas da competição continental. Gabriel foi cedido ao Botafogo até o final de 2020, em negociação que envolveu a ida de Igor Rabello para o Galo. Vale lembrar que o Alvinegro também adquiriu um percentual de 30% dos direitos econômicos do zagueiro.

Titular na defesa do time junto com Joel Carli, Gabriel deixará uma vaga em aberto e uma dúvida na cabeça do treinador. Três atletas disputarão a posição: Marcelo Benevenuto, Helerson e Kanu, com o primeiro levando vantagem sobre os demais. Desde que chegou ao Botafogo no início deste ano, o zagueiro de 24 anos colecionou boas atuações e conquistou Barroca e a torcida, fazendo com que a ida de Igor Rabello para o Atlético-MG não fosse sentida como o esperado.

O próximo compromisso de Gabriel e do Glorioso é neste domingo (02), no clássico carioca contra o Vasco, às 11h (de Brasília), no Nilton Santos, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado com a classificação na Sul-Americana, o clube da Estrela Solitária é atualmente o 11º colocado com nove pontos conquistados.