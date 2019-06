Controle santista, Everson e estreia de Uribe; Sampaoli e sua coletiva pós-vitória

Após vencer o Ceará em Fortaleza por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador santista avaliou o desempenho de seu time, que, segundo ele, teve maior domínio das ações só depois do gol de Eduardo Sasha. Em sua primeira fala da coletiva, o chileno também revelou que foi gratificante para ele ver a festa que a torcida cearense fez pelos 105 anos do clube fortalezense.

"A mudança e as modificações estruturais da equipe quando não consegue dominar sempre estão previstas. Sabíamos que Ceará era uma equipe forte, até pelo público no estádio e pela alegria da torcida, que seria um jogo de muita emoção. A única forma de acabar com essa emoção seria jogando. Tentamos sair jogando sempre. No segundo tempo tivemos muito controle. No primeiro jogo, saíram jogadas esporádicas, mas o time teve bastante controle de jogo. A festa foi incrível e me surpreendeu muito. Foi emocionante estar aqui. Festa incrível."

Depois disso, Sampaoli falou sobre o bom começo de campeonato por parte do Santos, e exaltou a importância de um bom elenco para o que chegarão bem na reta final.

"Muito feliz por estar aqui, alcançar o primeiro lugar momentâneo antes do Palmeiras. Sei também que é um torneio equilibrado, com todos próximos. Está mesclado, os grandes elencos se verão com o tempo."

Surpresa na escalação, o goleiro Everson, ex-Ceará, foi seguro na partida, mas também não foi muito exigido. Assim, o treinador santista explicou a preferência por Everson ao invés de Vanderlei.

"Simplesmente porque queríamos que o Everson tivesse um jogo antes da partida da Copa do Brasil. São dois goleiros muito bem avaliados por mim e pensamos que ele precisaria de uma partida e decidimos colocá-lo. Foi muito bem, tem muita personalidade. No meu ponto de vista, ele tem um futuro incrível. Se aproveitará ou não, será questão dele."

Fechando a coletiva, Jorge Sampaoli avaliou a estreia do atacante Uribe, recém-chegado do Flamengo:

"Vinha jogando pouco, vinha de lesão. Não foi a melhor versão do Uribe, foi muito generoso e jogou muito pelos outros. É muito importante isso."

O Santos joga em casa, contra o Atlético-MG, domingo (9), na Vila Belmiro. Porém, antes do confronto pela Série A, o Alvinegro Praiano joga pela Copa do Brasil, no Pacaembu, também diante do Galo. Vale lembrar que na partida de ida, o jogo ficou empatado em 0 a 0.