Em busca da primeira vitória fora de casa, Fernando projeta duelo com o CSA: "Vamos para ganhar"

No próximo domingo, o Botafogo vai até Maceió para enfrentar o CSA, às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na sétima colocação com 12 pontos conquistados, o Alvinegro busca conseguir enfim a primeira vitória longe do Rio de Janeiro. Em entrevista coletiva concedida antes do treinamento no Nilton Santos, o lateral Fernando comentou sobre o fato da equipe ainda não ter pontuado fora de casa e projetou o duelo com os alagoanos.

"A gente não pontuou muito fora de casa, mas não é algo que estamos pensando muito, a gente tem feito o dever de casa. Acho que será um jogo difícil apesar de o CSA estar passando por alguma dificuldade no Brasileiro, o que é normal. Vamos para ganhar".

Perguntado sobre a diferença entre o titular Gatito Fernández, desfalque por ter sido convocado para a Copa América, e o experiente Diego Cavalieri, substituto do paraguaio, o jovem de 20 anos rasgou elogios aos goleiros alvinegros e destacou que ambos conseguem dar conta do recado.

"Cada um tem a sua característica, o Gatito é excepcional, mas o Cavalieri também é um excelente, acho que vai conseguir suprir à altura. O Gatito é bastante comunicativo, está sempre procurando orientar a defesa. Ainda não tive oportunidade de atuar com o Diego Cavalieri em um jogo, mas no treino é bastante comunicativo também".

Perguntado sobre a curiosidade do Botafogo ainda não ter empatado no Brasileirão, Fernando destacou que a equipe sempre vai com a mentalidade de propor o jogo, filosofia imposta por Eduardo Barroca. O lateral-direito também descartou a necessidade de poupar jogadores, frisando que todos estão sempre buscando evoluir e terão a semana inteira livre para isso.

"É mais uma coincidência (não ter empate), a gente busca sempre propor o jogo, ir em busca da vitória. Temos de focar no nosso trabalho, ouvir o Barroca, e ir lá em busca dos três pontos. Não será fácil, nunca é, mas temos de ir com a mentalidade de vencer".

"Sobre essa questão de poupar ninguém falou nada comigo, particularmente acho que não precisa, temos a semana cheia, estou procurando sempre evoluir, crescer cada vez mais, melhorar o que é preciso".

Por fim, o atleta comentou sobre Victor Rangel, novo reforço para o setor ofensivo do Glorioso. O atacante ex-CRB ainda não foi anunciado oficialmente, mas já treina normalmente com seus novos companheiros de clube.

"Ainda não tive oportunidade de treinar com ele diretamente. Teve aquela brincadeira quando ele chegou, de passar no corredor, acho que é um jogador que vai acrescentar bastante".