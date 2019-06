Ferroviário bate o Treze e se isola na liderança da Série C

PARTIDA VÁLIDA PELA 7ª RODADA DA SÉRIE C DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NA ARENA CASTELÃO, EM FORTALEZA

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA 7ª RODADA DA SÉRIE C DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NA ARENA CASTELÃO, EM FORTALEZA

Virada do líder! Na noite desta segunda-feira (10), o Ferroviário bateu o Treze por 3 a 2 na Arena Castelão, em Fortaleza, pela sétima rodada da Série C, e se isolou na primeira colocação do Grupo A da competição. Os gols do Tubarão da Barra foram marcados por Jeferson Caxito (2x) e Luís Fernando. Eduardo (2x) fez para o Galo da Borborema.

Depois de conquistar a segunda vitória seguida na competição, o Ferroviário chegou aos 16 pontos e abrir quatro de vantagem para o Santa Cruz, vice-líder do Grupo A. No próximo sábado (15), às 16h, o Tubarão da Barra recebe o Imperatriz-MA, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela oitava rodada da terceirona.

Já o time paraibano, por sua vez, voltou à zona do rebaixamento. O Treze ocupa a 9ª colocação e soma seis pontos na competição. O próximo desafio do Galo da Borborema será no próximo domingo (16), às 16h, contra o Confiança, no estádio Amigão, em Campina Grande.

Temperatura elevadíssima

Quando a bola rolou, a rede balançou, e foi o Treze quem abriu o placar. Após cruzamento para a área, Eduardo subiu mais que a defesa do Ferroviário, testou firme e marcou o primeiro gol da partida.

A resposta do Ferroviário poderia ser à altura. Durante o ataque do Tubarão da Barra, a bola resvalou no braço de Tales e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Edson Cariús parou em Mauro Iguatu, que defendeu e salvou o Treze. O Tubarão da Barra chegou a empatar com Leanderson, mas o assistente invalidou o lance ao assinalar impedimento na jogada.

Se o Treze marcou no primeiro lance da primeira etapa, o time cearense deixou tudo igual na última oportunidade. Lucas Mendes cruzou e Jeferson Caxito cabeceou para as redes, sem chances de defesa para Mauro Iguatu.

Virada do Ferrão

Assim como no primeiro tempo, a etapa final começou com bola na rede. Janeudo cobrou falta para a grande área e, após um bate-rebate, Jeferson Caxito finalizou e virou o jogo para o Tubarão da Barra.

Melhor em campo, o time da casa ampliou a vantagem aos 27 minutos. Lucas Mendes cobrou escanteio por baixo e o zagueiro Luís Fernando apareceu para finalizar no canto direito de Mauro Iguatu e marcar o terceiro do Ferroviário.

O Treze descontou na reta final da partida. Numa bela troca de passes da equipe paraibana, Gil tocou para Eduardo, que recebeu na área e empurrou para as redes, dando números finais ao confronto.