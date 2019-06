Com desfalques, Carille esboça Corinthians para amistoso contra Botafogo-SP

O elenco do Corinthians voltou ao CT Joaquim Grava nesta quinta-feira (27) para continuar sua preparação para a volta das competições após a Copa América. Desta vez, o técnico Fábio Carille contou com a maior parte do elenco em campo. Entretanto, alguns jogadores não participaram das atividades.

O meia Jadson, com dores musculares, não apareceu no gramado e provavelmente será preservado do amistoso contra o Botafogo-SP, neste sábado (29). Além do armador, os atacantes Everaldo e Clayson não compareceram a atividade, fazendo trabalhos na academia. A expectativa é que a dupla também não atue na partida.

O atacante Romero, em tom de despedida do clube, seguiu realizando trabalhos no Lab R9, junto com o chileno Araos. O volante Renê Jr e o lateral Michel Macedo se recuperam de lesão, e não compareceram as atividades em campo. Por fim, Cássio e Fagner seguem desfalcando o Timão, por estarem na seleção brasileira.

Para o amistoso, o meia Régis deve substituir Jadson. Já Mateus Vital e Pedrinho devem ganhar espaço após voltarem do Torneio de Toulon, nos lugares de Clayson e Everaldo. A única lacuna é a lateral direita. Carille testou Ramiro na posição, mas não descarta colocar o zagueiro Bruno Méndez, que já atuou na função sobre o comando do treinador.

Provável escalação do Corinthians contra o Botafogo-SP: Walter, Ramiro (Bruno Méndez), Manoel, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Mateus Vital, Régis, Pedrinho; Vagner Love

Prováveis desfalques: Cássio, Fagner, Michel Macedo, Pedro Henrique, Renê Jr, Araos, Jadson, Clayson, Romero, Everaldo.