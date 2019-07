Palmeiras e Internacional disputam vaga pela semifinal da Copa do Brasil

Palmeiras e Internacional voltam a pisar nos gramados, nesta quarta-feira (10), após pausa de quase um mês para a Copa América. O duelo da ida da Copa do Brasil ocorrerá no Allianz Parque, às 21h30. O jogo da volta está marcado para o dia 17, no Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Verdão já encarou o rival Colorado em 90 ocasiões. E, dentre elas, os dois só se encontraram três vezes no mata-mata da Copa do Brasil e o retrospecto está a favor do time paulista. Em 1922, as duas equipes se enfrentaram, e o Inter acabou levando a melhor: ganhou os dois jogos, e avançou para a final, na qual venceu o Fluminense e se tornou campeão do ano.

Em 2015, o Palmeiras enfrentou o Inter nas quartas e, após avançar, o time ainda passou por Fluminense e o rival Santos, tornando-se campeão da Copa do Brasil.

O último duelo entre os dois aconteceu em 2017, desta vez nas oitavas. O Verdão tinha a vantagem do primeiro jogo, que venceu por 1 a 0, mas em Porto Alegre perdeu por 2 a 1 e, ainda assim, se classificou para a próxima fase pelo critério do gol fora de casa.

Palmeiras com ótima campanha em 2019

O Verdão é o time com o melhor aproveitamento no ano, em partidas oficiais. São 33 jogos, e uma marca de 23 vitórias, 8 empates e apenas 2 derrotas. Além de ser o time que mais ganhou na temporada, é o que tem a melhor defesa do Brasil e foi o clube menos vazado em 2019.

Os resultados também são excelentes. Já são dez vitórias consecutivas em competições oficiais e, curiosamente, a primeira vitória desta sequência, foi dia 4 de maio, justamente contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda é o clube com menor índice de derrotas, dentre os outros 19 clubes da Série A do Brasileirão.

O Allianz Parque é um excelente vetor para os triunfos do Verdão. Lá, a equipe ainda não tomou nenhum gol nesta sequência de dez jogos de invencibilidade. Afinal, desde 2006, o Internacional não ganha do Palmeiras em casa, seja no antigo Palestra Itália ou até na nova arena. Para o jogo dessa quarta-feira, já foram vendidos mais de 32 mil ingressos.

O time de Felipão deverá ter todo o elenco à disposição para esta partida. Os desfalques seriam apenas o jovem Ivan Angulo que está tratando de uma pancada, o récem-chegado, o meia Ramires, e o lateral Mayke, que no último treino antes do jogo, sentiu dores na região do púbis, e treino separado dos outros atletas.

Internacional vem com tudo

Para vencer o Verdão pela primeira vez no Allianz, o Colorado deve vir com muita força. Um dos reforços nesta volta, é o meio-campista Rodrigo Dourado, peça fundamental para o time, que está recuperado de lesão e deverá jogar.

Outro reforço muito importante para o elenco é o atacante Paolo Guerrero, que deve voltar ao clube após a conquista do vice-campeonato da Copa América, com a Seleção Peruana. O centroavante terá uma atenção redobrada, já que está em ritmo de jogo.

O Inter tem uma baixa, também importante, para voltar aos gramados: o lateral Zeca. O atleta, que atua pelo lado direito do campo, sofreu uma lesão na coxa direita, e será afastado dos campos por até três semanas. O jogador perderá jogos importantes, como a partida de ida das oitavas da Copa Libertadores, contra o Nacional-URU, as dois jogos de ida e volta, das quartas da Copa do Brasil, e até um Gre-Nal, agendado para o dia 20. É esperado que Zeca volte no final do mês, para a partida da volta contra a equipe uruguaia, dia 31, no Beira-Rio.