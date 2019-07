Santa Cruz e Botafogo-PB empatam e seguem fora do G-4 no Grupo A da Série C

Partida válida pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio do Arruda, em Recife

Emoção até o fim! Santa Cruz e Botafogo-PB empataram por 1 a 1, na noite deste domingo (14), no estádio do Arruda, em Recife, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Kelvin marcou para o time paraibano. Em seguida, Charles deixou tudo igual para a equipe da casa.

O resultado não foi bom para ambos os times. O Botafogo-PB deixou o G-4, enquanto o Santa Cruz caiu mais uma posição. As duas equipes possuem 17 pontos. O Belo ocupa a 5ª colocação, enquanto a Cobra Coral vem logo abaixo na classificação.

Na próxima quinta-feira (18), às 20h, o Santa Cruz vai até São Luís para enfrentar o Sampaio Corrêa no estádio Castelão. Já o Botafogo-PB, por sua vez, volta a campo no sábado (20), às 17h, quando recebe o ABC no estádio Almeidão, em João Pessoa.

Equilíbrio estático

Precisando do resultado positivo, as duas equipes entraram em campo dispostas a atacar, mesmo com o campo encharcado. Quem assustou primeiro foi a equipe mandante. Dudu acionou Pipico, que bateu firme, mas Saulo realizou uma grande defesa.

O Botafogo-PB respondeu com Marcos Aurélio. O meio-campo cobrou uma falta de longe, mas com endereço. Anderson se esticou todo para fazer a defesa, salvando a equipe da casa.

A última chance da etapa inicial também pertenceu a equipe paraibana. Itaqui cobrou lateral para a grande área. Nando aproveitou e apareceu para finalizar, mas foi travado pela defesa Tricolor.

Final eletrizante

O Botafogo-PB voltou muito melhor para a etapa final. Logo no início, Nando, de cabeça, marcou o primeiro. Depois, o centroavante aproveitou um belo passe de Marcos Aurélio para chutar firme, mas a bola saiu à direita de Anderson.

Na reta final da partida, o Botafogo-PB abriu o placar. Em contra-ataque rápido, Nando acionou Kelvin, que finalizou bem. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar e deixar o Belo na frente.

Quando tudo parecia resolvido, o Santa Cruz deixou tudo igual. No último lance do jogo, Charles cobrou falta de longe e marcou um golaço, sem chances para Saulo, dando números finais ao confronto.