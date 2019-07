Rodrigo Santana vibra com vitória do Atlético-MG: "Na base da superação"

Foi no final e de forma bastante tensa que o Atlético-MG alcançou mais três pontos neste Brasileirão e fechou a 10ª rodada no G-4. Após mais uma virada, desta vez contra a Chapecoense, fora de casa e sob muita chuva, os comandados de Rodrigo Santana têm muito o que comemorar, mesmo com o curto período de tempo até a próxima e importante partida do Galo, que será contra seu rival Cruzeiro, pelo segundo jogo da fase de quartas de final da Copa do Brasil.

O 2 a 1 em plena Arena Condá permitiu que o técnico Rodrigo Santana presenciasse uma série de situações que podem ter botado várias pulgas em sua orelha, tendo-se em vista que o time reserva predominou em campo na vitória desta noite contra a Chape.

Sobre o rápido gol feito pela Chapecoense, o comandante atleticano comentou a respeito de uma jogada que, para seu time, era mais que treinada e não deveria ter acontecido.

“Levamos um gol logo no início numa bola que treinamos bastante e isso nos deixa triste pelas circunstâncias. O Everaldo foi bem na bola e nos surpreendeu, mas penso que não deixamos de correr e acreditar. É difícil jogar com o gramado molhado e sofremos hoje com isso, mas na base da superação e da entrega conseguimos essa virada”.

Abordado sobre a necessidade de um grupo forte para permitir a rotatividade do elenco, Rodrigo argumentou que é necessário pois disputam três competições.

“É importante porque estamos em três competições e temos um grupo comprometido em mãos. Não temos só um time titular. O Brasileirão é muito competitivo e necessitamos de um grupo forte todo o tempo. Hoje mesclamos alguma peças e mesmo assim fomos felizes e cirúrgicos. Mata-mata é diferente e precisaremos de um tempo para ver a questão da reposição e a troca de peças”.

Tem sido recorrente que a equipe atleticana leve gols nos momentos iniciais das últimas partidas, como ocorreu contra o Cruzeiro e como aconteceu hoje contra a equipe da Chapecoense. Para Rodrigo, são desatenções que merecem um cuidado especial.

“Estamos um pouco desatentos nesses inícios (de partidas). Estamos batendo nessa tecla e redobrando nossas atenções para não ocorrerem mais.”

Pensando no clássico de volta contra a Raposa, na próxima quarta-feira (17), onde o Atlético precisa reverter um placar de 3 gols de diferença, será plausível que treinador encare a vitória no jogo contra a Chape para ponderar um time ideal para o segundo jogo da Copa do Brasil.

“Entramos em campo muito confiantes. Nosso grupo é muito forte e pensemos nos melhores em campo (para encarar o Cruzeiro). A estreia dos dois (Lucas Hernández e Ramón Martínez) foi muito boa e foram postos numa fria, já que jogar aqui é muito complicado e a chuva ainda deixou tudo pior.”

Sobre o momento de Ricardo Oliveira, que hoje disputa a posição diretamente com Alerrandro e perdeu um decisivo pênalti na partida de hoje, Rodrigo Santana completou que tudo depende do tempo, mas destacou o empenho do camisa 9.

"É tudo questão de momento. Nos treinos ele (Ricardo) vem muito bem. É um baita líder e um cara que conto muito. O time todo está bem e ele é um deles. Foi mais que deu raça e entrega hoje e precisamos disso tudo.”