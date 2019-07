Tiago Nunes elogia desempenho do Athletico e enaltece a base: "Solução caseira"

O Athletico-PR garantiu os três pontos neste domingo (14) com a vitória de 1 a 0 contra o Internacional em casa, na Arena da Baixada, pela décima rodada do Brasileirão Séria A. A equipe paranaense que venceu com gol de Vitinho ocupa o 12ª lugar na tabela, com treze pontos. Em entrevista coletiva, o técnico Tiago Nunes elogiou o desempenho do time em uma partida complicada com um grande adversário.

"Primeiro é parabenizar muito o esforço que os atletas tiveram. Mentalmente é um jogo que você tem que ser muito forte pra sustentar, persistir. A gente teve mais de 60% de posse dentro do campo adversário. Desde o princípio buscamos vencer e fomos premiados com um gol de um jovem que vem da formação do Athletico. É difícil conseguir achar uma chance clara de gol em um jogo competitivo e com adversário que marca bem. Vale o esforço, valeu os três pontos e a dedicação de todo mundo e agora é focar na recuperação e continuar com nessa busca pelas vitórias."

O comandante ressaltou as principais preocupações e dificuldades do time que precisam ser reavaliadas e trabalhadas nos próximos dias.

"O Athletico é uma equipe que faz gols. Lógico que a importância de finalizar tem fator fundamental, mas a construção de chance de gol é o que eu levo mais em consideração. A gente teve 16 finalizações no jogo, o adversário teve 2 chances de gol, a gente teve 5. A gente está chegando na área, mas não em sintonia com o timing da infiltração no lugar certo, para pra direcionar."

Tiago também falou sobre a importância de aproveitar o potencial de meninos formados na base do próprio CAP.

"Fico muito feliz de estar participando do processo de formação do Vitinho, foi um dos atletas que eu treinei desde a minha chegada no Athletico. Foi titular comigo no sub-19 uma boa parcela do tempo. Foi crescendo, amadureceu muito no Aspirantes esse ano. Muito feliz pela participação dele. Nossa busca pela solução caseira, dentro do próprio elenco. Quem ganha com isso é o Athletico. Espero continuar dando oportunidade aos jovens. Quando eu achar que outros meninos estão maduros o suficiente, eles vão jogar."

O próximo jogo do Furacão será na quarta-feira (17), no Maracanã, contra o Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Já pela Série A, no próximo sábado (20), o Athletico enfrenta o CSA fora de casa, no Rei Pelé, às 19h. O jogo é válido pela 11ª rodada.