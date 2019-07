Mesmo com um a menos, Grêmio vence Libertad e abre vantagem nas oitavas da Libertadores

Nesta quinta-feira (25), o Grêmio venceu o Libertad pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Jogando na Arena, o Tricolor gaúcho teve Geromel expulso no início do segundo tempo, mas contou com as modificações de Renato Gaúcho para fazer 2 a 0 e ficar com uma ótima vantagem para o jogo de volta.

O primeiro tempo contou com um Grêmio pressionando, já que jogava em casa, e visava ficar com a posse de bola. O Libertad só deu um ataque, já nos acréscimos, e Paulo Victor defendeu com tranquilidade. Mas, apesar dos esforços de Everton, Maicon e Jean Pyerre, as oportunidades não se transformaram em gol.

Já a segunda etapa começou eletrizante. André perdeu um gol, após a bola sobrar na grande área, logo aos dois minutos. Aos quatro, veio a expulsão de Geromel; o zagueiro pisou no adversário e, com a ajuda do VAR, o árbitro mandou o jogador mais cedo para o chuveiro, deixando o Grêmio com um a menos dentro de casa.

O Libertad, com superioridade numérica, quis crescer na partida, mas logo aos 25 minutos, após cobrança de escanteio, Kannemann resvalou na bola, que sobrou para Tardelli. O jogador mandou para as redes com um voleio e abriu o placar.

Aos 38, o Tricolor gaúcho liquidou a fatura. Alisson cobrou falta, David Braz subiu e mandou de cabeça para o gol, aumentando a vantagem no placar. A partir daí, foi segurar o ótimo resultado e terminar a partida ovacionado pelos torcedores que lotaram a Arena.

O jogo de volta será na próxima quinta-feira (1), no Defensores del Chaco, no Paraguai. O Grêmio pode até perder por um gol de diferença que se classifica para as quartas de final da competição internacional.