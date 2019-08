Renato Gaúcho exalta atuação do Grêmio e destaca domínio sobre o Athletico: "Grande apresentação"

Na noite desta última quarta-feira (14), os duelos entre Grêmio e Athletico Paranaense pela vaga na final da Copa do Brasil se iniciaram na Arena do Grêmio. O time gaúcho conseguiu sair com a vantagem de 2 a 0 no jogo de ida, gols de André e Jean Pyerre, arrancando inúmeros elogios do técnico Renato Gaúcho.

Após o triunfo, o treinador dispensou rodeios e argumentou favoravelmente à sua equipe, alegando, inclusive, que o elenco havia voltado a jogar o futebol que “encantou o país”.

“Acima de tudo, foi uma grande apresentação do Grêmio pelo futebol que encantou o Brasil todo. O Grêmio voltou mais do que nunca a jogar. Nesse momento decisivo, o Grêmio cresce bastante. Enfrentamos uma grande equipe, bem armada pelo Tiago (Nunes). Foi uma grande partida. Mas desde o início do jogo, a minha equipe dominou o adversário, fizemos os gols, tivemos oportunidades de ampliar o placar", disse.

No entanto, Renato reafirmou a necessidade de manter os pés no chão. O comandante garantiu que a vantagem dá tranquilidade, mas não o suficiente para ignorar o duelo de volta.

“Não está nada decidido. O Athletico é muito forte na casa deles. A gente tem que tomar o máximo de cuidado. Eu já falei isso tudo para o meu grupo", afirmou.

O atacante Luan, ao término do jogo, salientou essa afirmação feita pelo técnico, relembrando que “apesar da vantagem, não tem nada ganho”. Disse ainda que a equipe “fez o dever de casa”, mas que procurariam trabalhar para manter a tranquilidade da vantagem no jogo de volta.

Com essa vitória, a classificação do Grêmio pode ocorrer inclusive em caso de derrota por 1 a 0. O duelo de volta está marcado para às 19h (horário de Brasília) no dia 4 de setembro, na Arena da Baixada.