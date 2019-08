Náutico vence clássico, elimina Santa Cruz da Série C e termina na liderança do Grupo A

Neste sábado (24), o Náutico derrotou o Santa Cruz por 3 a 1 no estádio dos Aflitos, em partida válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série C. Os gols da partidas foram marcados por Diego Silva, Jean Carlos e Jhonnatan para o Timbu e Dudu para o Tricolor do Arruda.

Com a vitória, o Náutico garantiu a primeira colocação geral da Série C, onde decidirá todos os confrontos em casa na próxima fase. Já o Santa Cruz, foi eliminado na primeira fase da competição.

O primeiro grande lance da partida foi do Náutico. Aos 11 minutos, Rafael Oliveira dominou a bola dentro da área e mandou uma bicicleta, a bola passou perto do gol de Anderson.

Aos 29 minutos, Rafael Oliveira aproveitou cruzamento na área e mandou uma bomba de cabeça, Anderson fez uma grande defesa. Na cobrança do escanteio, Diego Silva subiu mais que a defesa do Santa Cruz e abriu o placar nos Aflitos.

No final do primeiro tempo, aos 46 minutos, Jean Carlos pegou rebote na entrada da área e chutou no ângulo para fazer o segundo gol do Timbu no jogo.

Aos cinco minutos da segunda etapa, Erick Daltro acertou um grande cruzamento e Jhonnatan cabeceou para fazer o terceiro. O Santa Cruz diminuiu aos sete minutos. Augusto achou Dudu dentro da área que finalizou de primeira para fazer o único gol Tricolor.

No aguardo

O adversário do Náutico será conhecido neste domingo (25). O Timbu vai enfrentar o quarto colocado do Grupo B.