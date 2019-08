Avaí e Corinthians criam pouco e ficam no empate em Florianópolis

Corinthians e Avaí se enfrentaram na noite deste domingo (25), na Ressacada, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou com o empate em 1 a 1 e com expulsões para os dois lados.

Com o resultado, o Corinthians chegou à quinta posição na tabela, cinco pontos atrás do Flamengo, o novo líder do Brasileirão. O Avaí, por outro lado, continua sem conquistar nenhuma vitória e amarga a lanterna da competição, com sete pontos ganhos em sete empates.

Primeiro tempo devagar

A partida começou com muita marcação e pouca criatividade. O Corinthians tentou pressionar a saída de bola adversária para tentar uma roubada de bola ainda em seu campo de ataque, mas não obteve muito êxito. O Avaí, por sua vez, abusou da ligação direta, errou muitos passes e cometeu muitas faltas.

O Corinthians entrou em campo com grande parte dos titulares poupados. Sem Fágner, Júnior Urso e Pedrinho, a equipe paulista sentiu a falta de entrosamento pelo lado direito. Assim, concentrou suas jogadas ofensivas pela esquerda, apostando nos lances individuais de Everaldo.

Em uma delas, Everaldo foi derrubado na intermediária, aos 10 minutos de jogo. Na cobrança, Sornoza levantou a bola na área. A zaga do Avaí cortou parcialmente e no rebote Matheus Jesus bateu de direita para o fundo das redes. Porém, Gil estava impedido na origem da jogada e o árbitro Ricardo Marques Ribeiro anulou o gol, após consultar o VAR. A análise durou cerca de dois minutos.

A partida continuou com muitos erros de passe e nenhuma chance real de gol. O Avaí até tentou esboçar uma pressão, com algumas finalizações de fora da área. No entanto, nenhuma delas levou perigo ao gol de Cássio.

No final do primeiro tempo, um lance polêmico esquentou a partida. Aos 38 minutos Carlos Augusto cruzou na área e Betão tirou de cabeça. Na sobra, Michel Macedo brigou pelo rebote, dividindo a bola com Lourenço, e foi derrubado na área. Os corintianos ficaram pedindo pênalti, mas o árbitro nada marcou.

Empate no placar e nos cartões vermelhos

As equipes voltaram do vestiário apresentado os mesmos problemas da primeira etapa.

Logo aos oito minutos Michel Macedo e Brenner disputaram a bola pelo alto e o lateral acertou o braço na cabeça do atacante do Avaí. O árbitro novamente consultou o VAR e expulsou o jogador do Corinthians.

Na sequência do lance o Avaí teve um escanteio a seu favor. Na cobrança, Lourenço levantou na área, Richard Franco subiu mais do que a zaga corintiana e cabeceou para a abrir o marcador para os donos da casa.

Após o gol sofrido, o técnico Fábio Carille colocou Vagner Love no lugar de Boselli. Cerca de dez minutos depois da substituição, o atacante disputou a bola na corrida com Betão. O camisa nove foi mais rápido que o zagueiro, chegou antes na bola e foi derrubado com falta, provocando a expulsão do jogador do Avaí.

Novamente na sequência da expulsão o gol apareceu. Após lateral cobrado para dentro da área, Vagner Love dominou, girou e cruzou para Matheus Jesus. O meia ganhou no alto e cabeceou para Manoel, na pequena área. O zagueiro finalizou para a grande defesa de Vladimir e no rebote, Love foi mais rápido que todo mundo e chegou batendo para o fundo do gol.

Tudo igual para as duas equipes, no placar e nos cartões vermelhos.

O Corinthians chegou a pressionar no final do jogo e teve algumas chances, com Everaldo, Fágner e Ramiro, mas não conseguiu a virada. Fim de jogo com empate por 1 a 1.

Próximos compromissos

Agora, o Corinthians volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. A equipe vai ao Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Fluminense, após empatar por 0 a 0 na partida de ida, na Arena Corinthians.

Já o Avaí tem a semana livre para trabalhar e volta a campo apenas na outra segunda-feira (02), para também enfrentar o Fluminense, mas pela 17ª rodada do Brasileirão.