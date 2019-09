Flamengo e Palmeiras fazem confronto direto no Maracanã lotado

Expectativa de mais de 60 mil pessoas no Maracanã! Assim o Flamengo entrará em campo neste domingo (01), às 16h, contra o Palmeiras, pela 17ª rodada do Brasileirão. Com características ofensivas, o Rubro-Negro busca a vitória no confronto direto para abrir seis pontos de vantagem diante do Alviverde Paulista.

De 2014 para cá, Rubro-Negros e Alviverdes mediram forças em 10 jogos. Melhor para o Palmeiras, que saiu vitorioso cinco vezes, empatou quatro e perdeu apenas um duelo. Porém, em 2018, dois empates em 1 a 1 marcaram o embate entre flamenguistas e palmeirenses no primeiro e segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Flamengo completo e com Piris da Motta

Além do desgaste oriundo da Libertadores, contra o Internacional, o clube conta com o desfalque de Gustavo Cuéllar, que foi vendido na última sexta-feira (30) para o Al-Hilal. Piris da Motta, provavelmente, ocupará o espaço deixado pelo colombiano, como primeiro volante. Lincoln e Diego também são ausências certas por lesões.

Piris da Motta tem a chance de se firmar como primeiro volante carioca (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Piris da Motta, Arão e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Palmeiras com Felipe Melo

Atrás de dias melhores, o atual campeão brasileiro chega ao Rio com o que tem de melhor para barrar a ascensão flamenguista. Sob efeito suspensivo, Felipe Melo está à disposição de Felipão e começa entre os titulares. No entanto, o lateral-direito Mayke é desfalque por estar lesionado.

Felipe Melo é fundamental ao esquema de Felipão​​​​ quando joga (Foto: Reprodução/Palmeiras)

Provável escalação do Palmeiras: ​Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; William, Dudu e Luiz Adriano. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Rixa do ano passado

Em 2018, os demais times "seguiram o líder" Flamengo por 13 rodadas até a pausa para a Copa do Mundo. Após o intervalo, o Palmeiras, retornou com tudo e tirou o posto de líder do Rubro-Negro Carioca na 27ª rodada do campeonato. Com a chegada de Felipão no clube paulista, o título aconteceu com oito pontos de vantagem em cima do Fla, que ficou em segundo.

Já este ano, o Santos obteve vantagem e divide a liderança com o Flamengo, ficando abaixo apenas pelo saldo de gols.

Aproveitamento pós-Copa América

O rival deste domingo não venceu nenhum jogo na Série A depois da Copa América, ficando com um aproveitamento de apenas 33,3%. Já o clube carioca tem 76,1%, que, com uma partida a mais, venceu cinco vezes, empatou uma e perdeu outra.

Esperançoso, Jorge Jesus comentou sobre a caça ao Palmeiras desde que ele chegou ao clube, em julho, mas também não cravou nada.

"Estávamos a oito pontos do Palmeiras. Recuperamos, mesmo com jogos importantes no meio. Faz parte das grandes equipes. Nossa proposta era recuperar, achava que tínhamos capacidade de conquistar. Ainda faltam muitas rodadas. Não ganhamos nada."

Arbitragem

Rafael Trasci (SC) será o árbitro principal. Os assistentes serão Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa-BA). Braulio da Silva Machado (Fifa-SC) vai ser o comandante do VAR.