Arrascaeta faz valer lei do ex e Flamengo vence Cruzeiro no Mineirão

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA 20ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO MINEIRÃO, EM BELO HORIZONTE.

O Flamengo provou mais uma vez a força do elenco sobre o Cruzeiro e venceu por 2 a 1, no Estádio Mineirão, no fim da tarde deste sábado (21), pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Gabriel marcou para os visitantes e Thiago Neves descontou para a raposa. Na segunda etapa, a lei do ex entrou em ação, e Arrascaeta definiu o placar.

A partida começou com o rubro-negro mostrando superioridade no futebol. Logos aos seis minutos, em saída de bola errada do time celeste na defesa, Gabriel Barbosa se antecipou no meio dos zagueiros e abriu o placar, de cabeça, após cruzamento.

A equipe da casa só chegou com perigo aos 13, depois de um chute de fora da área do volante Éderson. Muito marcado, o ataque do Cruzeiro teve boa oportunidade aos 24. Após receber passe de Egídio, Pedro Rocha abusou da velocidade e chegou a área do Flamengo. O chute saiu cruzado e raspou a trave do goleiro Diego Alves.

Aos 35, numa jogada de ataque, Pedro Rocha infiltrou-se na defesa rubro-negra e foi derrubado por Rodrigo Caio: pênalti. Na cobrança, Thiago Neves chutou forte no canto esquerdo, sem chances para o goleiro adversário.

Na segunda etapa, as duas equipes voltaram pilhadas em busca do resultado. Aos 13, em boa jogada na defesa do Cruzeiro, o uruguaio Arrascaeta fez um belo cruzamento em direção ao bolo da área. Bruno Henrique acertou o cabeceio sem marcação, mas Fábio fez a defesa.

Oito minutos depois, a lei do ex entrou em ação. 'Em casa', Arrascaeta deixou sua marca mais uma vez no Gigante da Pampulha, e colocou o Flamengo em vantagem, após cruzamento e deixada de Gabigol.

Embalado, a equipe carioca buscou aumentar a vantagem. Após passe errado, Filipe Luís disparou em velocidade e cruzou. Gabriel chegou batendo, mas o goleiro Fábio encaixou bem. Sete minutos depois, Arrascaeta avançou pela área, aplicou um lindo drible em Cacá e arriscou. A bola subiu aliviou a tensão da torcida celeste.

Nos minutos finais, a equipe celeste quase deixou tudo igual com David. Após cruzamento de Henrique, o atacante do Cruzeiro acertou o cabeceio, mas a bola subiu demais.

O jogo terminou e o Flamengo abriu uma boa vantagem no campeonato. Com 45 pontos, a equipe está com seis de vantagem do segundo colocado Palmeiras, que joga neste domingo, 22, contra o Fortaleza. Já o Cruzeiro, permanece na 17ª colocação, com 18 pontos, podendo ser passado pelo CSA, caso o clube alagoano vença o Ceará, também neste domingo.