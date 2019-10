Chegou o dia! Grêmio e Flamengo jogam a ida na semifinal de Libertadores

Está chegando a hora! O jogo mais aguardado do ano para Flamengo e Grêmio acontece nesta quarta-feira (2), na Arena do Grêmio em Porto Alegre, às 21h30 (de Brasília). O jogo de volta será no dia 22 de outubro, no Maracanã.

O Flamengo retorna a uma semifinal de Libertadores após 35 anos — desde 1984. Na última vez, o modelo de disputa era em formato de triangular, onde o rubro-negro foi eliminado pelo próprio Grêmio. O tricolor, por sua vez, chega à sua terceira semifinal consecutiva. Na temporada passada, foi eliminado pelo River Plate, que enfrenta o Boca Juniors pela outra semi.

De todos os jogadores do atual elenco carioca, nenhum sequer era nascido na última vez em que o Mengão se classificou para esta fase da competição. No entanto, para marcar a história no jogo desta quarta-feira (2), todos os titulares estão à disposição do técnico Jorge Jesus. A expectativa é de que o Clube da Gávea entre em campo com: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Tem gol do Gabigol?

O bordão mais recente criado pela torcida do Flamengo enche de expectativas o duelo mais esperado do ano. A frase "Hoje tem gol do Gabigol" virou uma espécie de amuleto para o artilheiro do rubro-negro na temporada com 32 gols. Nesta temporada, o artilheiro ainda não enfrentou o Grêmio, pois estava suspenso na vitória por 3 a 1 sobre o tricolor no Brasileirão.

Mesmo tendo passado em branco contra o São Paulo, depois de 11 partidas marcando em sequência, Gabriel Barbosa tem a confiança da torcida para balançar as redes mais uma vez e ajudar o Flamengo.

Renato Gaúcho x Jorge Jesus

Semifinal à parte, os treinadores de Grêmio e Flamengo protagonizaram um duelo em entrevistas nas semanas que antecederam a partida, principalmente por parte de Renato Gaúcho.

O treinador, que já está a três anos no comando do Imortal, disse entre algumas frases:

Melhor futebol do Brasil

"O Grêmio gosta de ganhar, gosta da bola, de agredir. Tem, sim, o melhor futebol do Brasil , com resultado. Não ganhou em dois anos e meio seis títulos à toa. A gente respeita todo mundo. Agora, futebol bonito o Grêmio tem, sim. E o aproveitamento é sensacional."

Sobre Jorge Jesus

"Tenho admiração por ele, pela maneira que trabalha. Mas ele está com 65 anos e só treinou clubes em Portugal. Já que os técnicos brasileiros são ultrapassados, por que não saiu de Portugal e não treinou outro grande da Europa?"

Obrigação do Flamengo

"O Flamengo tem basicamente uma seleção. Tem o jogador que quiser. Parece um time da Europa. O Grêmio gastou sete, oito milhões em contratações. O Flamengo gastou quase 200 milhões. Se me derem quase 200 milhões, eu também monto uma seleção. E eu vou ter a obrigação de jogar o melhor futebol e a obrigação de ganhar títulos."

E o Jesus, ein?!

O Português Jorge Jesus, por sua vez, tentou mudar um pouco o foco do extra-campo, mesmo após rebater dizendo que o Flamengo joga o melhor futebol do país.

Quem joga melhor?

"Aceito a opinião do treinador do Grêmio. É a opinião dele. Se falarmos no Campeonato Brasileiro, não é, né? Quem joga melhor é quem vai à frente. Mas aceito a opinião dele. Para mim, o melhor futebol é do Flamengo."

Elogio ao Renato, mais experiente no futebol nacional

"Ele é um colega e estou aqui para falar sobre futebol. É claro que o Renato tem mais conhecimento do futebol brasileiro, e até já ganhou a Libertadores.”

Expectativa para o confronto no Sul

“(O Grêmio) é uma equipe que vai nos colocar nas cordas, o que raramente tem acontecido. Estamos habituados a comandar o jogo e não é o que vai acontecer. Temos que estar preparados e dar a resposta quando tivermos a bola.”

Imortal com tradição

Esta é a terceira vez consecutiva que o Grêmio disputa uma semifinal de Libertadores. Nos anos anteriores, caiu para o River Plate (2018) e passou pelo Barcelona-EQU (2017), quando sagrou-se campeão. Para esta temporada, o tricolor manteve a base de seu elenco campeão da América, com nomes como: Geromel, Kannemann, Maicon, Luan, Everton.

Dos remanescentes, Geromel está fora da partida. O zagueiro está lesionado, mas segue em preparação para o jogo de volta. Maicon pouco tem atuado, ficando no banco de reservas em alguns jogos. Sendo assim, a provável escalação tem: Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann e Cortez; Michel, Matheus Henrique, Alisson, Luan e Everton; Diego Tardelli.

Luan e Everton são a principal esperança dos gaúchos rumo a uma possível classificação. O primeiro não viveu bons momentos durante o ano, mas vem recuperando o futebol e será importantíssimo nos dois jogos. Já Everton, o Cebolinha, vive seu melhor ano com frequentes convocações para a Seleção Brasileira.

Retrospecto

O tricolor gaúcho pode se apoiar nos números para a partida de amanhã. Diante do Flamengo, em Porto Alegre, são 42 jogos confrontos entre os as equipes, o mandante soma 22 vitórias, 16 empates e apenas quatro derrotas.

No entanto, se contarmos apenas decisões em mata-mata, o Rubro-Negro levou a melhor nos dois confrontos diante dos gaúchos, ambos pela Copa do Brasil: em 2004, o Mengão venceu por 1 a 0, com gol de Zinho. Já no ano passado, os cariocas empataram por 1 a 1. Em ambos os casos, o Mais Querido decidiu em casa e se classificou.

Arbitragem

Escalado para apitar o clássico está o experiente árbitro argentino Nestor Pitana, que apitou a final da Copa do Mundo de 2018 entre França e Croácia. Na escala divulgada pela Conmebol, Pitana terá o auxílio do também argentino Mauro Vigliano, responsável por comandar o árbitro de vídeo.