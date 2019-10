Pressionados, Santos e Ceará se enfrentam na Vila Belmiro pelo Brasileirão

Em situações completamente distintas, o Santos recebe o Ceará nesta quinta-feira (17), às 19h15, na Vila Belmiro. O jogo será válido pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão, onde as equipes se enfrentam com objetivos diferentes, mas igualmente importantes.

O Peixe está na 3ª posição, com 48 pontos, ainda tentando alcançar o líder Flamengo, que soma 61 pontos na tabela. Já o Vovô está na 16ª posição, com 26 pontos, empatado com o CSA, mas ainda tentando se distanciar da zona da degola.

Gustavo Henrique não quer renovar

O principal destaque para a partida é Gustavo Henrique, mas por algo fora dos gramados. O zagueiro, em entrevista coletiva, deu um entendimento de que está à procura de um clube na Europa, podendo já assinar um pré-contrato.

“Sobre o contrato, vim para esclarecer algumas coisas. No final do ano passado, estava querendo renovar e não obtive respostas, comecei o ano na incerteza sobre ficar. Muitos sabem que eu não estava nos planos do Sampaoli. Coloquei na minha cabeça que tinha condição de jogar aqui e com Sampaoli. Tivemos final de ano ruim, talvez ele deve ter visto nossos vídeos, meus e de outros jogadores fora dos planos. Trabalhei duro, fizemos Campeonato Paulista bom, fui um dos melhores zagueiros começou. Esperava a procura pela renovação do contrato, faltavam sete meses e não fui chamado. Creio que estou fazendo um ano, um dos melhores, talvez o melhor da minha vida. Só eu sei o que sofri para superar as lesões. Minha família sabe. Esperava o reconhecimento de me chamar antes, fui chamado faltando dois meses para poder assinar um pré-contrato”, disse o zagueiro.

Para a partida, Sampaoli não contará com Marinho e Uribe, suspensos. Mas as notícias boas são a volta de Derlís González, Carlos Sánchez, Felipe Jonatan e Soteldo.

Com isso o provável Santos é: Everson, Victor Ferraz (Jobson), Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Luan Peres (Jorge); Diego Pituca, Carlos Sánchez e Evandro; Tailson (Derlis González), Eduardo Sasha e Soteldo.

Querendo escapar da zona

O Ceará tem como objetivo no campeonato escapar da zona da degola. Para isso o Vovô busca a vitória dentro da Vila Belmiro, mas não será fácil.

O alvinegro, em 12 jogos disputados fora de casa, somou apenas cinco pontos. Desses cinco, três foram em uma vitória e dois em dois empates. Ainda se juntam a esses resultados nove derrotas longe de seus domínios.

E, de desfalques, o alvinegro não poderá contar com dois jogadores: Willian Popp, que foi julgado e suspenso pelo STJD por um vermelho recebido ainda quando jogava pelo Figueirense. Ele recebeu dois jogos de punição e já cumpriu um. Felippe Cardoso também é desfalque, mas por “força de contrato”.

O provável Ceará é: Diogo Silva, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo, João Lucas; Fabinho, Ricardinho, William Oliveira, Thiago Galhardo; Leandro Carvalho e Mateus Gonçalves.

Arbitragem

Rafael Traci irá apitar a partida, sendo auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Johnny Barros de Oliveira. O VAR será responsabilidade de Leandro Pedro Vuaden.