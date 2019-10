Em confronto decisivo pela Série B, Sport e Paraná duelam na Ilha do Retiro

Contagem regressiva para os clubes da Série B. Faltando apenas oito rodadas para o término da segunda divisão, os clubes só pensam em pontuar. Nesta quarta-feira (23), Sport e Paraná duelam em partida decisiva na Ilha do Retiro, às 19h15.

De olho no acesso

Atualmente com 53 pontos, o Leão ocupa a segunda colocação e está a poucas vitórias de voltar à elite do futebol brasileiro. Diante do seu torcedor, o Sport conseguiu conquistar 30 pontos e hoje ocupa a quarta melhor campanha entre os mandantes.

O Leão ostenta sete jogos de invencibilidade. Nesse período, foram quatro vitórias e três empates, sendo três triunfos nas três partidas na Ilha do Retiro.

Para o confronto decisivo, o técnico Guto Ferreira deve escalar Hyuri na meia-direita no lugar de Marquinhos, que ganhou a vaga nos últimos jogos. O goleiro Mailson, que sofreu um estiramento no ligamento cruzado do joelho direito, não joga mais em 2019 é o único desfalque da equipe.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson, Sander; Willian Farias, Charles, Hyuri, Leandrinho, Guilherme; Hernane.

De olho no G-4

Na última rodada da Série B, o Paraná perdeu em casa para o Figueirense e se distanciou do grupo de acesso. Para encostar novamente, precisará vencer o Sport. O Coritiba, primeiro time dentro do G-4, tem 47 pontos e um jogo a menos, já a equipe do Paraná, ocupa a sétima colocação com 44 pontos.

O bom retrospecto como visitante anima os torcedores. A equipe comandada por Matheus Costa, conquistou 21 pontos e hoje é o sexto melhor visitante da competição.

Para o confronto, Thiago Rodrigues volta ao gol no lugar de Alisson. Bruno Rodrigues, com dores no joelho, foi vetado pelo departamento médico. Matheus Anjos, recuperado de lesão na panturrilha, fica a disposição no banco de reservas, após três meses fora.

Provável escalação do Paraná: Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo, Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto, Jhemerson, Alesson, Judivan; Jenison.