Histórico! Flamengo atropela Grêmio no Maracanã e está na final da Libertadores

A história está sendo escrita! O Flamengo chegou pela segunda vez a uma final de Libertadores e vai em busca do título. O Rubro-Negro goleou o Grêmio por 5 a 0 no jogo da volta, no Maracanã. Bruno Henrique, Gabigol (2), Pablo Marí e Rodrigo Caio fizeram os gols da partida.

Após um primeiro tempo equilibrado, os cariocas voltaram com tudo e marcaram quatro gols em 25 minutos. os gremistas ficaram sem reação e apenas esperaram o apito final. O Rubro-Negro retorna a uma final da Libertadores após 38 anos. A última havia sido em 1981, quando levantou a taça e em seguida sagrou-se campeão Mundial sobre o Liverpool.

Mosaico Icônico

Como é costume em grandes jogos do Flamengo no ano, a torcida preparou um grande mosaico para a partida. No entanto, as três palavras formadas acabaram por ser apenas um terço da frase final.

Nos jogos anteriores — contra Emelec e Internacional, os torcedores montaram mosaicos com as frases "Jogaremos juntos" e "Pela Copa", a frase do jogo desta quarta-feira (23) foi "Até o final". Sendo assim, a expressão de incentivo aos jogadores terminou: "Jogaremos juntos pela copa até o final!". E assim foi, durante toda a Libertadores, os torcedores apoiaram e foram premiados com a vitória histórica.

Foto: Rafael Lisboa/VAVEL Brasil

O jogo

O primeiro tempo teve poucas chances para ambos os lados, mesmo assim terminou com o Flamengo à frente no placar. Aos 10', Gabigol recebeu um cruzamento e cabeceou para fácil defesa de Paulo Victor. Aos 18' foi a vez do Grêmio dar a resposta, Everton Cebolinha fez linda jogada e cruzou na pequena área. Diego Alves espalmou nos pés de Maicon, mas Filipe Luís chegou antes para cortar e a bola ficou com o goleiro carioca.

Aos 34', Arrascaeta tentou cruzamento e a bola foi em direção ao gol, PV se esticou e conseguiu fazer a defesa. Na sobra, Gabigol tentou de bicicleta, mas a zaga conseguiu ficar com a bola. Aos 41' saiu o gol, Bruno Henrique arrancou pelo meio e tocou para Gabigol que bateu cruzado, Paulo Victor soltou a bola nos pés de Bruno, que só empurrou a bola para as redes e fez a alegria da Nação.

Na segunda etapa, o Mengão começou com tudo, logo no primeiro minuto, Arrascaeta cobrou o escanteio, que contou com desvio de André e sobrou para Gabigol estufar as redes. A partir daí, as quase 70 mil pessoas que foram ao Maracanã presenciaram um show de futebol. Aos 10', Bruno Henrique foi derrubado na área por Geromel, o árbitro Patricio Loustau marcou pênalti que foi convertido pelo camisa 9.

Mesmo com 3 a 0 no placar, o Mais Querido continuou pressionando, e não demorou muito a ampliar o marcador. Aos 21', em novo escanteio, Pablo Marí subiu mais alto que todo mundo para marcar o quarto gol. Quatro minutos depois, Everton Ribeiro cobrou falta na entrada da área, Rodrigo Caio apareceu livre para fechar o placar. Após isso, o jogo passou a ser protocolar, o Flamengo trocou passes e com direito a "Olé" conseguiu a tão sonhada classificação.