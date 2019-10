CRB vence Botafogo-SP e se aproxima do G-4

CRB e Botafogo-SP se enfrentaram nesta quinta-feira (24), no Rei Pelé. A partida foi válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa venceram por 1 a 0. O atacante Willie marcou o gol da vitória.

Os visitantes foram os primeiros a chegarem, aos 15’ do primeiro tempo. Júlio César passou por Ewerton Páscoa e cruzou na área. No entanto, a defesa do CRB conseguiu afastar o perigo. E assustaram novamente aos 29’, com Marlon Freitas. O volante tentou encobrir o goleiro Andrey e a bola passou muito perto do gol.

O CRB só teve chance de gol aos 48’, com Alisson Farias. Após cobrança de lateral, Edson Cariús desviou e Darley espalmou para o lado. Na sequência, o atacante apareceu e, sozinho, mandou para fora, desperdiçando a oportunidade do Galo.

Etapa final

Na segunda etapa, o Pantera foi ao ataque com Marlon Freitas, aos seis minutos. Em cobrança ensaiada, Murilo Henrique jogou na área e o volante cabeceou em cima do goleiro Andrey. O time da casa respondeu aos 11’, quando Iago deu o passe para Alisson Farias. Mas o jogador acabou se enrolando e perdeu a bola.

Com mais oportunidades de gol, aos 16’ foi o Galo que criou a oportunidade. Igor bateu da entrada da área e a bola passou perto. E aos 24’ a equipe marcou o gol da partida, com Willie. Iago tocou para o atacante, que mandou para o gol e colocou os donos da casa na frente no placar.

Atrás no placar, o Pantera não teve mais nenhuma jogada de perigo e foi o CRB que quase ampliou aos 49’ da etapa final, com Edson Cariús. O atacante arriscou do meio de campo e quase marcou um golaço para fechar a partida.

Com o resultado, o CRB chegou aos 46 pontos e subiu para a sexta posição, se aproximando do grupo dos que sobem para a elite do Brasileiro. O Botafogo-SP vem logo em seguida, na sétima posição, com 44 pontos.

O próximo compromisso do Pantera é na sexta-feira (01), contra o Coritiba. A partida será no Santa Cruz, às 19h15. Já o Galo enfrenta o Oeste, no sábado (02), na Arena Barueri, às 16h30. As partidas são válidas pela 32ª rodada da competição.