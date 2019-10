Mancini diz que Atlético-MG sempre ‘vai sofrer’ se não demonstrar intensidade

No confronto que marcou o reencontro de Vagner Mancini com seu ex-clube, onde atuou primeiro como treinador e depois como dirigente, o Atlético-MG perdeu para o São Paulo por 2 a 0 fora de casa, nesta que foi a primeira derrota do comandante frente ao Galo.

O técnico lamentou que seu time não tenha repetido a principal virtude, no seu ponto de vista, tida no último jogo, contra o Santos. Segundo ele, careceu de a equipe mostrar seu "DNA" diante do São Paulo.

“Um time que domingo passado fez um jogo muito interessante com velocidade, hoje não se viu essa intensidade toda, e sempre que o Atlético não jogar com intensidade, ele vai sofrer na partida: além do DNA do clube é característica dos jogadores. Em alguns momentos, tivemos.”

Ao analisar o duelo, o comandante viu pontos positivos na postura de sua equipe após o segundo gol do São Paulo, no entanto, ressaltou que o Galo não mereceria uma vitória no Morumbi.

“A partir do momento em que tomamos o segundo gol, o Atlético teve um domínio, adiantou a marcação, fez com que o São Paulo tivesse dificuldade na saída, mas oscilou muito ao longo da partida. Isso, acaba tornando o duelo difícil, porque você está enfrentando um time de técnica, que sabe o que faz com a bola. Então, não tenho dúvidas de afirmar que o São Paulo foi merecedor do resultado, porque teve mais a bola nos pés, foi mais intenso — aquilo que esperava do Atlético.”

Antes de chegar ao clube, esteve pelo São Paulo onde obteve funções de comandante e, posteriormente, dirigente. Questionado sobre como foi o retorno com os paulistas, ele disse que foi normal, e ressaltou da amizade cultivada

“Há sempre uma alegria e amizade por todos nós que vivemos o mundo do futebol. Às vezes, as pessoas, estando distante da nossa realidade, elas não conseguem entender que aja tanta rivalidade dentro de campo, mas fora há muito amizade.”

O Galo, agora, recebe o lanterna Chapecoense na Arena Independência, na próxima quarta-feira (30), às 19h30.