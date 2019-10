Com destaque de Igor Gomes, São Paulo derrota Atlético-MG e se solidifica no G-4 

São Paulo e Atlético-MG se enfrentaram, neste domingo (27), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no Morumbi, o Tricolor Paulista derrotou o Galo por 2 a 0, com gols de Igor Gomes e Vitor Bueno. O confronto entre as equipes marcava o reencontro do treinador Vagner Mancini com o São Paulo.

Domínio Tricolor na primeira etapa

A primeira clara chance de gol da partida foi originada pelos donos da casa. Aos 12 minutos, Igor Gomes foi derrubado na entrada da área. Reinaldo foi para a cobrança de falta e mandou direto para o gol. A bola explodiu no travessão do goleiro Cleiton.

Após a cobrança de falta, o Tricolor criou outras oportunidades para abrir o placar. Aos 18 minutos, Igor Gomes recebeu na área e ajeitou para Alexandre Pato, que finalizou de primeira, mas nas mãos do goleiro do Galo. Na sequência, após troca de bola do São Paulo na entrada da área do Atlético-MG, Igor Vinícius recebeu entre a defesa da equipe mineira e concluiu, mas Cleiton defendeu.

Aos 39 minutos, mais uma chance da equipe paulista. Igor Vinícius alçou a bola para área e encontrou Alexandre Pato. Cleiton saiu mal e o atacante cabeceou. A bola passeou pelo gol aberto, mas acabou saindo pela linha de fundo. Após dois minutos, Bruno Alves recebeu na defesa e arrancou até a área do Galo. O zagueiro finalizou e obrigou o arqueiro do Atlético-MG a fazer uma grande defesa.

Os visitantes tiveram sua primeira oportunidade de gol aos 43 minutos. A defesa do São Paulo bateu cabeça e sobrou para Vinícius na entrada da área, que finalizou e tirou tinta da trave.

Show de Igor Gomes

Logo aos cinco minutos da segunda etapa, o São Paulo abriu o placar. Dentro da área, Antony recebeu de Igor Vinícius, fez ótima jogada individual e tocou para Igor Gomes, que só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro do gol.

O Tricolor chegou a ampliar aos 11 minutos. Igor Gomes lançou para Vitor Bueno, que dominou e finalizou no cantinho de Cleiton para aumentar a vantagem do São Paulo.

O Atlético-MG chegou aos 22 minutos. Após cobrança de escanteio, Réver desviou de cabeça, mas a bola foi para fora da meta de Tiago Volpi.

No final da segunda etapa, Alexandre Pato recebeu de Hernanes e arriscou de fora da área, mas Cleiton mandou para escanteio.

Como que fica?

Com a vitória, o São Paulo se garante na quarta colocação do Brasileirão, com 49 pontos. A equipe paulista soma quatro pontos a mais que o Internacional, quinto colocado com 45 pontos.

Após a derrota, o Atlético-MG se mantém na 12ª colocação com 35 pontos, seis a mais que o Cruzeiro, que ocupa a 17ª posição.

Próximos confrontos no Brasileirão

O São Paulo enfrenta o Palmeiras na próxima quarta-feira (30), no Allianz Parque, às 19h30. Já o Atlético-MG recebe a Chapecoense na Arena Independência, também na quarta-feira (30), às 19h30.