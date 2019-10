Flamengo pode disputar final da Libertadores já com título do Brasileirão garantido

Não tem como segurar a ansiedade da torcida rubro-negra com o seu Flamengo de Jorge Jesus. 10 pontos à frente do vice-líder Palmeiras, as contas para o heptacampeonato estão sendo feitas no Rio de Janeiro. E o título já pode se garantido antes do embarque para Santiago, onde o time da Gávea disputa a final da Libertadores diante do River Plate. Sim, é possível!

A decisão da competição continental está marcada para o dia 23 de novembro, às 17h30 (de Brasília). Até lá, o Fla tem mais seis jogos pelo Campeonato Brasileiro: Goiás (fora, 31/10), Corinthians (casa, 03/11), Botafogo (casa, 07/11), Bahia (fora, 10/11), Grêmio (fora, ainda sem data) e Vasco (casa, ainda sem data).

Enquanto isso, o Palmeiras tem pela frente: São Paulo (casa, 30/10), Ceará (casa, 02/11), Vasco (fora, 06/11), Corinthians (fora, 09/11), Bahia (casa, ainda sem data definida) e Grêmio (fora, ainda sem data definida).

Observação: essas duas rodadas que ainda não têm data definida serão marcadas para antes da final da Libertadores.

Se nessas seis rodadas a vantagem do Flamengo para o vice-líder aumentar de 10 para 12 pontos até o dia da final da Libertadores, o Rubro-Negro viaja ao Chile com o título garantido. Ou seja, o Fla pode chegar à decisão sul-americana já sendo campeão brasileiro, pois a distância para o vice Palmeiras seria de 12 pontos e, no mínimo, seis vitórias a mais (que é o primeiro critério de desempate). O time paulista pode até igualar em pontos nas últimas quatro rodadas, mas não chegaria ao número de triunfos rubro-negros.

Dessa forma, a torcida flamenguista ainda tem mais um aperitivo: se sagrar heptacampeão diante do seu maior rival histórico, o Vasco da Gama. Será que vai?