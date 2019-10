Com Tadeu e Michael decisivos, Goiás busca surpreender o embalado Flamengo

A delegeção do "Mais Querido" já se encontra em Goiânia. Na noite de quinta-feira (31), o Flamengo irá enfrentar o Goiás, pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada no tradicional estádio Serra Dourada. Nas arquibancadas terão os "Esmeraldinos" e também os "Rubro-Negros" que vão ter a oportunidade de assistir o time de perto. Porque o Goias decidiu dividir ao meio as torcidas, portanto foram disponibilizados 37.840 ingressos, sendo que 19.324 para o clube carioca, que ja foram esgotados.

Pode-se esperar um bom jogo de futebol, de um lado o Goiás que tem feito uma boa campanha no segundo turno, do outro lado, o embalado Flamengo, que não perde a mais de 10 partidas. Para o Goiás, uma vitória pode manter distância ainda maior do rebaixamento.

Flamengo e Goiás ja se enfrentaram neste ano. A partida aconteceu na 10ª rodada, no Maracanã, o time Rubro-Negro estava em uma manha inspirada e derrotou o time goiano por 6 a 1.

Goiás precisa voltar a vencer, para não correr riscos de rebaixamento

O "Esmeraldino" tem 38 pontos, ocupa a 10ª colocacação na tabela. Foram dois empates e uma derrota, nas últimas três partidas. Os empates foram nos duelos contra o Corinthians e Chapecoense. Já a derrota foi dolorosa, o Athletico-PR venceu o Goias por 4 a 1.

No entanto, para o duelo desta rodada, diante de sua torcida, o Goiás precisará reencontrar a vitória, e para isso contará com os destaques Tadeu e Michael. O goleiro a cada partida tem se destacado, até mesmo na partida da rodada anterior, contra o Athletico-PR, fez defesas difíceis, evitando um placar ainda maior, a favor do Furacão. Já o atacante tem feito boas partidas, ele incomoda os adversários, além de marcar gols, tem sido uma das revelações da competição.

A novidade no time que vai a campo, será o retorno do volante Gilberto, que se recuperou de lesão muscular.

Provável escalação: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Yago Felipe e Léo Sena; Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia.

Com novidades no gol, Flamengo espera manter boa fase e se aproximar do título

Para o duelo desta rodada, contra o time goiano, o goleiro Diego Alves será desfalque, ele sofreu uma entorse no joelho direito e não viajou com o grupo. Cesár irá substitui-lo, é o reserva imediato na posição.

Na rodada anterior, o Flamengo derrotou o CSA por 1 a 0. E espera manter o bom aproveitamento na partida diante o Goiás. Para sair vitorioso no confronto, o "Mais Querido" precisará contar com o trio goleador que estará em campo: Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Com 67 pontos, o "Rubro-Negro" é o time a ser batido no futebol brasileiro. São 15 rodadas seguidas sem ser derrotado no campeonato brasileiro. De fato, é a equipe que joga o melhor futebol na competição.

Provável escalação: César; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol