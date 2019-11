Sem saber se fica no Flu, Marcão se coloca à disposição: "Ajudar da maneira que for"

Nova partida, velhos erros. Mais um jogo em que a falta de pontaria custa caro paro o Fluminense. No clássico contra o Vasco, o Tricolor foi superior ao rival, mas desperdiçou várias oportunidades de gol e o placar não saiu do zero.

Com o empate, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor segue na zona de rebaixamento e o técnico Marcão, provavelmente, terá seu trabalho reavaliado pela diretoria.

Após a partida, Marcão disse que está no clube para ajudar da forma que for.

"Eu estou trabalhando. Trabalhando. Trabalhando. Trabalhando. Pensando já no próximo adversário. Fizemos um grande jogo, lógico que queria a vitória, mas não conseguimos. Deixo essa questão (demissão) para você perguntar aos nossos dirigentes. O Marcão está aqui para ajudar da melhor maneira possível. Dentro, comandando ou auxiliar. Da maneira que for preciso, o Marcão vai estar à disposição do clube."

Com boa atuação coletiva, Marcão falou sobre os gols perdidos, como resolver esse problema e sobre o bom jogo de Ganso.

"Treino. Treino. Treino. O mais difícil é criar. A gente tem feito isso. Na verdade, o nosso último passe... a hora de colocar para dentro. Vamos ter de criar situações para os nossos atacantes converterem."

"Na minha avaliação, fez uma grande partida(Ganso). A intensidade de um jogo forte, marcamos o Vasco em cima. Tivemos comprometimento de todos. Sabíamos que iria acontecer de cair a intensidade."

Marcão ainda falou da presença do time no Z4 e se a pressão é menor jogando fora de casa, já que o Flu enfrenta nas próximas duas rodadas São Paulo e Internacional longe do Rio de Janeiro.

"Eles carregam um peso muito grande. A bola não entra, e o peso acaba aparecendo. Vamos trabalhar também diminuir isso e apenas jogar."

"Eu gosto de jogar em casa, diante do apoio do torcedor. Hoje foi uma partida sem vaias por tudo o que eles fizeram em campo. Vamos a São Paulo, enfrentaremos o Fernando, um ótimo treinador. Time deles é bom. Se o nosso vestiário estiver como esteve hoje, tenho certeza de que traremos pontos."