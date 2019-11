Com falha bizarra de Tiago Volpi, São Paulo é derrotado pelo Athletico no Morumbi

São Paulo e Athletico Paranaense se enfrentaram, neste domingo (10), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no Morumbi, o Furacão levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Marcelo Cirino.

Pressão Tricolor

Quem teve a primeira oportunidade de gol na partida foram os mandantes. Aos sete minutos, Reinaldo aproveitou a bola que sobrou na entrada da área após cruzamento de Igor Gomes. O lateral esquerdo bateu colocado e, após desviar na defesa do time paranaense, Santos se esticou inteiro para evitar o primeiro gol da partida.

Mas aos 19, os visitantes assustaram o Tricolor. Em cobrança de falta, Nikão bateu com força e a bola tirou tinta da trave do gol são-paulino. Após dois minutos, Santos saiu jogando mal, Vítor Bueno acionou Pablo que, mesmo na cara do gol e sem marcação, finalizou mal e contribuiu com a defesa do goleiro da equipe paranaense.

O São Paulo só teve mais uma oportunidade de abrir o placar aos 34 minutos. Daniel Alves recebeu boa bola pelo lado direito e cruzou. A bola chegou em Igor Gomes, que dominou mal, mas brigou para manter a posse e ajeitou para Antony, que chegou batendo de primeira, esforçando Santos a fazer mais uma defesa.

Frangaço de Volpi no apagar das luzes

Como na primeira etapa, quem começou assustando foi o São Paulo. Aos 12 minutos, Antony recebeu pela direita, ajeitou e finalizou de esquerda. Mas Santos, que estava bem posicionado, defendeu sem grandes esforços. O Athletico respondeu com qualidade aos 21 minutos. Após dar um chapéu em Bruno Alves, Rony arrancou pelo lado esquerdo e encontrou Nikão na entrada da área. O atacante ajeitou para Lucho González, que ajeitou e meteu uma bomba, mas a bola saiu à esquerda de Tiago Volpi.

O São Paulo teve mais uma oportunidade marcar aos 26 minutos. Reinaldo recebeu pela esquerda e cruzou. No entanto, quando foi agarrar a bola, Santos se atrapalhou e Gabriel Sara chegou dividindo e finalizou, mas para fora do gol.

Entretanto, aos 44 minutos, quando o confronto se encaminhava para um empate, Vitinho aproveitou o tiro de meta, avançou pela esquerda e ajeitou para Marcelo Cirino. Atacante do Furacão finalizou, a bola seguia na direção de Tiago Volpi, mas o arqueiro do Tricolor Paulista espalmou para dentro do próprio gol.

Como que fica?

Com a vitória, o Athletico chegou a 50 pontos e assumiu a sexta colocação do Campeonato Brasileiro.

Já o São Paulo, continua na quinta colocação, com 52 pontos. Um a menos que o Grêmio, que ainda enfrenta a Chapecoense neste domingo, às 19h30.