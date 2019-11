Cruzeiro luta para abrir distância do rebaixamento em confronto contra Avaí

Duelo de vida ou morte. Partida decisiva. Confronto para a sobrevivência ou para sacramentar matematicamente o rebaixamento. O desespero diante do último fôlego para a batalha. Na noite desta segunda-feira (17), Cruzeiro e Avaí se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte/MG, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2019.

A Raposa voltou à zona de rebaixamento com o empate em 1 a 1 entre Fluminense e Atlético-MG. Após empatar sem gols no clássico da semana passada, a equipe soma 35 pontos, a mesma pontuação do Fluminense, mas com duas vitórias a menos (7 a 9).

Por outro lado, a situação do Leão da Ilha é irreversível. O time catarinense precisa vencer todos os jogos restantes, torcer para o Cruzeiro perder todos, o Fluminense não pode mais pontuar, além de tropeços de CSA e Chapecoense. Mas o resultado dos outros só vai funcionar se o time fizer sua parte. São apenas 17 pontos somados e, se não vencer, estará matematicamente de volta à Série B do Brasileirão.

Partida mais decisiva

Nessa intensa batalha contra o rebaixamento, o Cruzeiro não perde há dez jogos, mas empatou sete dessa dezena de partidas. Todos os confrontos são importantes, mas este é considerado pela comissão técnica como um duelo de vida ou morte. O clube mineiro encara um adversário muito fragilizado, com possibilidades de permanecer na elite apenas por questões matemáticas, mas que já tem planejamento para a próxima temporada há meses.

O técnico Abel Braga não conta com o zagueiro Dedé e o meia Rodriguinho – ambos lesionados. Em compensação, o atacante Sassá retorna após cumprir suspensão automática diante do Galo. O zagueiro Fabrício Bruno concedeu entrevista coletiva e falou sobre a necessidade do time vencer para depender apenas dos próprios resultados não apenas contra o Avaí, mas nos jogos restantes da atual temporada.

“A gente sabe que precisa vencer. Se tivéssemos feito mais alguns pontos em casa, estaríamos em situação mais tranquila. Mas estamos confiantes e contamos com o apoio da torcida. Agora não tem jogo fácil, o Avaí mostrou isso contra o Botafogo. Temos que estar preparados. Vamos pensar jogo a jogo. Temos primeiro o Avaí, depois o Santos fora e, em seguida, o CSA. E teremos times que estão brigando em cima. Se fizermos nosso dever de casa, não dependeremos de ninguém. Então, não vamos pensar em ninguém, só na gente”, disse o zagueiro.

Último suspiro

O Avaí quer terminar o ano com o máximo de honra possível. O time tem a pior campanha da Série A na história dos pontos corridos e quer somar o maior número de pontos para mostrar que, mesmo com o rebaixamento praticamente certo, o clube não abre mão de jogar futebol. A diretoria já pensa há meses na temporada de 2020, que pode realmente entrar em mais ação nesta noite, em caso de empate ou derrota diante do Cruzeiro.

O técnico Evando Camillato não poderá contar com o lesionado zagueiro Betão e com o suspenso meia João Paulo. Em contrapartida, ganha os retornos do lateral-direito Léo e do meia Richard Franco, que praticamente devem ser utilizados de primeira no time titular. Ex-jogador e atual gerente de futebol, Marquinhos Santos admitiu que o time já planeja 2020 há dois meses, mas não é por isso que o elenco atual não vai entrar em campo com seriedade.

“É um clube com 96 anos de história e não é apenas uma temporada que vai jogar abaixo todas as vitórias conquistadas até hoje. Estamos com a casa em ordem financeiramente e podemos voltar ainda mais forte. Não é o ideal, mas, hoje, estamos com uma situação mais estabilizada”, afirmou.

_________________________________________________________________________

Cruzeiro – Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno, Cacá e Dodô; Henrique e Ederson; Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e David (Robinho); Fred (Sassá). Técnico: Abel Braga.

Avaí – Vladimir; Léo, Eduardo Kunde, Marquinhos e Igor Fernandes; Luanderson, Pedro Castro, Richard Franco e Luan Pereira; Caio Paulista e Vinícius Araújo. Técnico: Evando Camillato.

Arbitragem de campo – Diego Pombo Lopez (CBF/BA), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (CBF/MS) e por Elicarlos Franco de Oliveira (CBF/BA), com Antônio Márcio Teixeira da Silva (CBF/MG) como quarto árbitro

Arbitragem de vídeo (VAR) – Elmo Alves Resende Cunha (CBF/GO), auxiliado por Jefferson Ferreira de Moraes (CBF/GO) e por Leone Carvalho Rocha (CBF/GO)