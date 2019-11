Diego Souza encerra jejum, e Botafogo vence Corinthians

A partida deste domingo (24) significou, para o Botafogo, um alívio em sua posição na tabela do Campeonato Brasileiro, conquistando uma importante vitória na batalha contra o rebaixamento. Já para o Corinthians, marcou a primeira derrota da equipe sob o comando de Dyego Coelho e afastou a equipe alvinegra dos seis primeiros colocados no Brasileirão.

O primeiro tempo começou com o domínio do Corinthians. A defesa do Botafogo parecia perdida diante do ataque do alvinegro, que tinha sua marcação avançada, encurralando os adversários para que Gustagol e Pedrinho tivessem boas chances de chutar ao gol. No entanto, aos 18 minutos, o Botafogo conseguiu se ajeitar, trocar passes e crescer na partida, chegando ao gol pela primeira vez, com Diego Souza terminando seu jejum e marcando na saída de Cássio. A reação do Timão foi enfática: a resposta veio de Vagner Love, com um chute cruzado que levou susto à defesa carioca. O Botafogo desperdiçou uma chance de ampliar o placar quando uma cabeçada de Marcelo Benevenuto parou na defesa de Cássio. Nos acréscimos da primeira etapa, Danilo Avelar bateu pela esquerda e assustou Gatito.

A segunda etapa começou, novamente, com o Timão controlando o jogo, mas enfrentando dificuldade em definir suas jogadas chaves. O time carioca ficou mais recuado, dando oportunidades do adversário paulista dominar a partida. O técnico alvinegro Dyego Coelho colocou Clayson no lugar de Junior Urso para levar mais velocidade e força às laterais do Timão, o que não adiantou muito. A equipe corinthiana apenas ficou rondando a área botafoguense sem assustar, abrindo brechas na defesa que o time carioca também não soube aproveitar.

A vitória do Botafogo trouxe alívio para o time que, depois da partida, ficou na 14ª posição na tabela, quatro pontos acima do primeiro time no Z4, o Fluminense, que enfrentará o CSA nesta segunda-feira (25), em Maceió.

Já para o Corinthians, a situação não mudou muito após a derrota deste domingo (24). O time permanece com 50 pontos, na 8ª posição no Brasileirão, dentro do grupo que vai à fase preliminar da Copa Libertadores em 2020. O 9º lugar fica com o Goiás.

O próximo desafio da equipe alvinegra é na quarta-feira, em Itaquera, contra o já rebaixado Avaí, às 21h30.