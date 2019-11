Sem freio! Flamengo é o time que mais fez gols em um ano deste século

É oficial. Novo recorde de gols batido pelo Flamengo em um ano. A campanha histórica do time de Gabigol e Bruno Henrique em 2019 supera a campanha de 2017, com 135 gols. A nova média de gols é assustadora. 2,02, desde que Jesus está no comando.

Fato curioso é a mistura da filosofia ofensiva do técnico português quando comparado aos próprios números do Flamengo. Só nesse ano o rubro-negro possui oito goleadas. Goiás e San José da Bolívia foram massacrados por 6 x 1. São os placares mais elásticos.

Quem teria contribuído mais para essa façanha? o estilo coletivo, em alta velocidade e ofensivo do técnico? a dupla de ataque formada por Gabigol e Bruno Henrique? o trio de meio campo formado por Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson?

Na questão de artilharia, a dupla de ataque com Gabriel e Bruno é destruidora. Só no Brasileirão 2019, o primeiro marcou 22 e o segundo 21. No ano inteiro são 74 gols divididos entre os dois. Arrascaeta vem em terceiro lugar com 15 gols. Tem menos, é verdade, mas é líder em assistências com 16. Everton Ribeiro vem logo atrás com 6 gols e 15 assistências.

O fato é que o Flamengo se provou imbatível em 2019 conquistando a tríplice coroa. Campeonato Estadual, Brasileirão e Libertadores. Será que números assustadores como esses são capazes de assustar um provável time inglês que também se veste de vermelho e vem da terra dos Beatles? só o tempo dirá.