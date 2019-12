Botafogo anuncia criação do Comitê de transição do Futebol

Em Nota Oficial divulgada no fim da tarde desta segunda-feira, o Botafogo divulgou as primeiras definições do Comitê de transição do Futebol, processo necessário para a mudança para o modelo de clube-empresa, a Botafogo S/A.

Foi criado um Comitê Executivo do Futebol, presidido pelo Presidente Nelson Mufarrej. Outros integrantes são o Vice-Presidente Geral Carlos Eduardo Pereira, Carlos Augusto Montenegro, Manoel Renha, Cláudio Good e Ricardo Rotenberg.

O Comitê tomará todas as decisões do Departamento de Futebol, tais como contratações, dispensas e outras demandas do departamento. A primeira decisão anunciada é a manutenção do Gerente de Futebol Anderson Barros e do técnico Alberto Valentim. Pelo menos até o fim do Estadual de 2020, quando espera-se que a transição seja finalizada.

Outra definição foi a de que é necessário acertas os salários dos jogadores antes de anunciar reforços. E ficou definido que em breve o clube divulgará uma lista de dispensa de atletas com contrato terminando em 31/12/2019.

Abaixo a lista de atletas com contrato chegando ao fim:

Alan Santos, Arnaldo, Cícero, Diego Souza, Diego Cavalieri, Renan Gorne, Jean, Rodrigo Pimpão, Pachu, Lucas Campos, Kieza, Gilson, Victor Lindeberg, Fernandes.

Entre os que ficam sem vínculo, apenas Cavalieri e Lucas Campos devem ter o contrato renovado. As situações de Cícero e Diego Souza ainda não foram definidas.