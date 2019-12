Vanderlei Luxemburgo é anunciado como novo técnico do Palmeiras

Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Palmeiras. O treinador, que comandou o Vasco nesta temporada, reassume o Verdão dez anos depois de sua última passagem pelo clube.

Essa é a quinta vez que Luxemburgo assume o Palmeiras. Multicampeão, o treinador comandou o Verdão em 1993 e 1994, 1996, 2002 e entre 2008 e 2009. No total, são sete títulos conquistados, sendo dois brasileiros, quatro paulistas e um Rio-São Paulo.

Conquistou 7 títulos pelo Verdão e agora está em casa!🐷👊🏼#BemVindoProfessor #AvantiPalestra pic.twitter.com/1BNL3QSwvl — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 16, 2019

Nesta temporada, Luxa fez um bom trabalho no comando do Vasco. Quando chegou, a equipe cruz-maltina ocupava a última posição no Campeonato Brasileiro. O treinador conduziu o time carioca numa bela reação, terminando a competição em 12º lugar. Entretanto, empecilhos financeiros impediram a renovação contratual.

Foto: Rafael Ribeiro/CRVG

O novo vínculo de Vanderlei Luxemburgo com o Palmeiras é válido até o fim de 2021. Junto com o treinador, chegam ao clube o auxiliar técnico Maurício Copertino e o preparador físico Antônio Melo. No total, a nova comissão deve custar, aproximadamente, R$ 750 mil mensais aos cofres do Verdão.

Na última semana, o Palmeiras havia encaminhado a contratação de Jorge Sampaoli, mas a negociação foi encerrada sem acordo. A partir disso, o nome de Vanderlei Luxemburgo entrou no radar. No início da noite deste domingo (16), o clube anunciou o retorno do treinador.