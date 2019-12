Melhor do jogo, Bruno Henrique conta previsão de Jorge Jesus sobre desempenho do Al-Hilal

Ufa! Enfim, a ansiedade da estreia caiu por terra do lado flamenguista. Após sair perdendo do Al-Hilal no primeiro tempo, o Rubro-Negro virou para 3 a 1 e carimbou uma das vagas na final do Mundial de Clubes. Mas não foi nada fácil. Depois de estarem bem nervosos na etapa inicial, os jogadores do Flamengo voltaram do intervalo com a concentração em alta. E Bruno Henrique contou qual foi um dos pilares para passar à frente no marcador.

Logo aos quatro minutos do segundo tempo, Bruno Henrique recebeu de Gabigol e deixou Arrascaeta sozinho, na boa, para empatar. Aos 34', o mesmo Bruno Henrique voltou a aparecer, agora balançando as redes depois do passe de Rafinha.

Durante o intervalo, o eleito melhor do jogo pela Fifa falou que o treinador Jorge Jesus alertou sobre a queda de rendimento do Al-Hilal no segundo tempo. De acordo com Bruno Henrique, o Mister também cobrou atenção dos flamenguistas.

"Feliz mais uma vez por estar contribuindo. Excelente vitória da equipe. A gente viu o jogo deles contra o Espérance e vimos que eles, no segundo tempo, caíram de rendimento nesse jogo. E quando a gente foi para o segundo tempo, a gente conversou, o Mister falou com a gente para a gente não abaixar a intensidade porque o time deles ia cansar. Isso foi o que aconteceu e aí a gente, com a nossa qualidade, conseguiu virar o jogo."

Vitorioso na primeira semifinal do Mundia l de Clubes, o Flamengo agora aguarda o jogo desta quarta-feira (18) entre Liverpool e Monterrey, que também entram em campo às 14h30 (horário de Brasília). Quem vencer do duelo entre ingleses e mexicanos pega o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão na grande decisão.