Everton Ribeiro confiante para a final: "Estamos prontos para levantar mais uma taça"

Em Doha, no Catar, o destaque no meio-campo do Flamengo e capitão da equipe, Everton Ribeiro, conversou com jornalistas na coletiva de imprensa após o treino que antecede a final do Mundial de Clubes, contra o Liverpool, neste sábado (21).

Confiante, Everton exalta toda a caminhada do clube, afirma que para a decisão, tudo que tinha de ser feito já foi cumprido, e que, para fechar a temporada 2019, se diz pronto para erguer o troféu de campeão do mundo: "Estamos prontos para levantar mais uma taça", ressalta o camisa 7. O destaque do Flamengo também falou sobre a pressão por enfrentar o melhor time europeu do ano, na reedição da final de 1981.

"Por ser uma final, existe a pressão, a ansiedade normal. Foi difícil chegar até aqui, vencemos um grande título, que foi a Libertadores. Isso nos deixa alegres para desfrutar dessa oportunidade."

Questionado sobre o equilíbrio do confronto, por se tratar de duas equipes que propõem o ritmo da partida, o capitão enfatiza:

"São duas grandes equipes. Respeitamos o Liverpool, sabemos dos grandes jogadores, mas temos a nossa responsabilidade. O Flamengo é uma instituição de muita história. Faremos o melhor para levar a taça para o Brasil."

Apesar de Klöpp ainda fazer mistério quanto à escalação do Liverpool, Everton afirma que se trata de um jogo que será decidido nos detalhes.

"É um jogo onde o detalhe vai falar muito alto. Há uma grande equipe do outro lado e temos que ficar atentos desde o primeiro minuto para anular o que eles têm de melhor. Isso vai nos ajudar muito."

Ainda em entrevista, Ribeiro também falou sobre a tragédia no ninho, que recentemente completou dez meses do ocorrido.

"Foi um momento muito triste na história do Flamengo. Vidas se foram. O quanto antes as famílias puderem se acertar e ter o suporte que o Flamengo está dando. O que podemos fazer é lutar pelos títulos e eles nunca serão esquecidos."

Finalizando, o jogador destacou não ter sentido problemas com o fuso horário e escondeu o jogo sobre as estratégias para superar o líder da Premier League. De contrato renovado até 2023, Everton, que entrou em campo 61 vezes no ano, certamente será titular na grande decisão. Líder do elenco ao lado de Diego Ribas e Diego Alves, ele é o candidato rubro-negro para erguer o troféu de glória máxima no futebol internacional.