De virada, Palmeiras bate União-MT pela Copinha; Ferroviária também vence

Começou a Copinha! No grupo 17 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras jogou contra o União de Rondonópolis, na Fonte Luminosa, na noite da última quinta-feira (2). Lá, de virada, o alviverde saiu com os três pontos, marcando os gols com Henri, Danilo e Gabriel Silva. O União abriu o placar com Pablo.

Vitória alviverde em Araraquara

Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

Em um escanteio vindo da esquerda, o União teve sua primeira chance e abriu o placar! Gabriel bateu para o meio da área, onde a zaga do Palmeiras errou o posicionamento e ela sobrou para Pablo bater no canto esquerdo de Magrão, que nada pode fazer!

Aos 34 minutos, Marcelinho bateu de fora da área, mas ela desviou e foi no canto direito do goleiro, que se esticou todo para tirar a bola para escanteio!

Com 38, Marcelinho desceu pela esquerda e conseguiu o cruzamento para a área. A bola passou por todo mundo e sobrou pro Guilherme Vieira, que bateu pra cima e mandou a bola longe do gol.

Aos 43, Marcelinho desceu pela esquerda, cortou para o meio e bateu rasteiro, perto da trave direita de Evandro, mas mandou pra fora. Apenas dois minutos depois, Gabriel Silva bateu forte, mas Evandro espalmou e salvou o União!

Logo aos dois minutos do segundo tempo, Henri empatou o jogo! O lateral esquerdo recebeu o escanteio curto e levantou a bola na área. O capitão do time cabeceou para baixo, com força e colocou a bola no canto direito de Evandro!

Apenas quatro minutos depois, o Palmeiras teve uma falta pela direita, perto da área. Sem ângulo, o volante Danilo bateu direito para o gol, encobrindo Evandro e fazer a bola cair nas redes, fazendo um golaço!

Aos 35, Gabriel Silva recebeu um belo lançamento da defesa e foi derrubado na área, sofrendo o pênalti. Ele mesmo pegou a bola, bateu no canto esquerdo de Evandro, que pulou para o canto direito e nada pode fazer. Gabriel fez o terceiro do Verdão!

Já nos acréscimos, Cordeiro recebeu um lançamento e Alisson derrubou dentro da área, fazendo mais um pênalti para o alviverde. O próprio Lucas Coerdeiro foi para a batida e tentou o canto direito, onde Evandro foi buscar!

Ferroviária começa com o pé direito!

Foto: Divulgação/Ferroviária

Mais cedo na mesma quinta-feira (2), um pouco mais cedo, a Ferroviária enfrentou o Petrolina-PE, jogo que venceu por 3 a 0. David, de pênalti abriu o placar na Fonte Luminosa.

Aos 23 minutos do primeiro tempo, Claudinho fez um golaço com direito a chapéu no zagueiro. Dois minutos depois, Ian - de cabeça - ampliou o placar.

Assim está a tabela do grupo 17 da Copinha:

Copa-SP Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Pontos Ferroviária 1 1 0 0 3 0 3 Palmeiras 1 1 0 0 3 1 3 União 1 0 0 1 1 3 0 Petrolina 1 0 0 1 0 3 0

O Palmeiras volta aos gramados no próximo domingo (5), quando enfrenta o Petrolina. Já a Ferrinha enfrenta o União, no mesmo domingo.