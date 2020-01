Exclusivo: em grande fase, atacante Ygor Catatau quer Madureira ‘sonhando alto’

Com dois gols nas duas primeiras partidas da Taça Guanabara, Ygor Catatau, do Madureira, é o grande destaque neste início de estadual. Depois de anotar um dos gols na vitória contra o Botafogo, nesta terça-feira (21), o atacante fala exclusivamente com a Vavel Brasil sobre suas expectativas no Tricolor Suburbano.

Revelado pelo próprio Madureira, aos 24 anos, Ygor é a principal referência ofensiva no elenco de Toninho Andrade. Animado, o artilheiro destaca a união do time que lidera o grupo B. "Não só eu como nosso grupo, estamos com esse intuito de ir bem, ganhar, graças a Deus nossa união dentro de campo está sobressaindo".

Longe da Série D há uma temporada, voltar para a competição nacional é a meta do Tricolor, segundo Catatau.

"Temos um calendário menor, nós vamos almejar sempre o título, claro, mas pelo menos chegar nas semifinais será uma grande conquista".

Em sua quinta temporada no clube, o artilheiro que teve em 2017 sua melhor performance individual, quando marcou 12 gols em 18 jogos pelo Barra da Tijuca, Ygor Catatau também fala sobre a possibilidade de brigar pela artilharia no Cariocão. "É super gratificante essa possibilidade, tenho me dedicado muito nos treinamentos e os resultados virão. Impossível ficar mais feliz, né? Tenho dois gols em dois jogos, e com certeza tem muito mais por aí, vamos lutar dentro de campo", finaliza o atacante.

Com passagens por empréstimo pelo Barra da Tijuca, duas vezes, e o Boa Esporte/MG, Ygor Catatau se consagra como uma das grandes referências do Madureira, pois sua identificação com o clube vem desde a base.

O Madureira lidera o grupo B com 6 pontos. Depois de vencer a Portuguesa da Ilha e o Botafogo, ambos no Conselheiro Galvão, o Tricolor ainda tem mais quatro partidas pela fase de grupos. Com 3 gols marcados e nenhum sofrido, o time de Ygor Catatau é ao lado do Volta Redonda, os únicos clubes com 100% de aproveitamento no estadual.