Em sequência de tweets, Flamengo anuncia Thiago Maia

Agora é oficial! O volante Thiago Maia é o novo reforço do Flamengo para a temporada. Nesta quarta-feira (22), Em vídeo postado nas redes sociais, o rubro-negro anunciou oficialmente a chegada do jogador.

O vídeo traz imagens do trajeto do jogador desde a França até o Brasil, da comemoração do título rubro-negro e com o volante entrando no CT e dizendo: "Cheguei Nação!"

Confira:

Ele veio da França para finalmente realizar o sonho de vestir o Manto e cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro! #ThiagoMaiaÉDoFlamengo pic.twitter.com/UlHlBIiZnW — Flamengo (@Flamengo) January 22, 2020

Thiago Maia tem 22 anos e estava no Lille da França. O jogador chega por empréstimo até a metade de 2021 e tem em seu currículo passagens pelo Santos, além do Lille. O volante já conquistou duas vezes o Campeonato Paulista (2015, 2016) e a medalha de Ouro com a Seleção Olímpica em 2016, no Rio de Janeiro.

O jogador também se apresentou para a torcida, listando o que faltava para a sua chegada. Agora, treinará com o restante do elenco aguardando o dia de sua estreia.

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (22) para enfrentar o Vasco da Gama. Em campo, os jogadores do sub-20 representarão o Clube da Gávea, enquanto os titulares continuam a preparação juntamente com o técnico Jorge Jesus. A bola rola às 21h30, no Maracanã; Sem transmissão televisiva, você pode acompanhar tudo aqui pela VAVEL Brasil.