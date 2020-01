Diante da torcida pela primeira vez em 2020, Fluminense encara Portuguesa-RJ

Fluminense e Portuguesa-RJ se enfrentam nesta quinta-feira (23), no Maracanã, às 20h (de Brasília). O confronto é válido pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Nesta fase, os clubes do Grupo A duelam contra os do Grupo B.

Fluminense segue desfalcado no Cariocão

O Tricolor começou a competição com vitória. No Elcyr Resende, bateu a Cabofriense por 1 a 0. Nenê marcou o gol da vitória aos 39’ do segundo tempo. A partida marcou a estreia do técnico Odair Hellmann no comando da equipe. O resultado fez com que o Tricolor terminasse a primeira rodada na liderança do Grupo B, juntamente com Volta Redonda e Madureira, que também venceram na estreia.

A lista de desfalques segue grande. No departamento médico, estão Marcos Paulo, Caio Paulista e Evanilson. Ganso, Muriel e Yuri serão poupados. Já Egídio, Henrique, Yago Felipe, Fernando Pacheco e Michel Araújo ainda não foram regularizados e por isso não podem fazer a estreia com a camisa tricolor.

Diante disso, o comandante deve manter a mesma base da estreia. Sem Yuri, o atacante Matheus Alessandro deve ser a única mudança. Na partida anterior, o jogador entrou no segundo tempo e participou da jogada do gol de Nenê. Sendo assim, a equipe deixará de jogar no 4-4-2 para jogar no 4-3-3.

A provável escalação é: Marcos Felipe, Gilberto, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Orinho; Hudson, Dodi e Nenê; Lucas Barcellos, Matheus Alessandro e Felippe Cardoso.

Portuguesa-RJ quer reverter o resultado ruim da estreia

Diferentemente do Fluminense, a Lusa estreou com derrota. A equipe foi derrotada pelo Madureira, em Conselheiro Galvão, pelo placar de 1 a 0. Ygor Catatau marcou o único gol da partida. Com isso, a Portuguesa-RJ começou a competição na lanterna do Grupo A, juntamente com Botafogo e Cabofriense, que também perderam. E precisa da vitória para se recuperar do resultado negativo.

Para chegar à fase de grupos, a Lusa precisou passar pela Seletiva anteriormente. E se classificou com duas vitórias e dois empates nas quatro partidas. No elenco também há nomes conhecidos, como Jobson, ex-Botafogo e Atlético-MG, e Vinícius Pacheco, ex-Flamengo. E a equipe não tem desfalques para a partida.

Pelo lado da Lusa, o técnico Rogério Corrêa, que está tendo na equipe sua primeira experiência como treinador profissional, deve manter a mesma formação da estreia contra o Madureira. Dono da camisa 10, Romarinho é o grande destaque da equipe. Já o ataque deve ser formado por Chayene, André Silva e Jhulliam.

A provável escalação é: Jefferson; Luis Gustavo, Marcão, Diego Guerra e Diego Maia; Maicon Douglas, Muniz e Romarinho; Chayene, André Silva e Jhulliam.

Retrospecto

Ao todo, foram 74 jogos entre as equipes. O Tricolor possui ampla vantagem, com 60 vitórias, contra apenas sete da Portuguesa-RJ. Além disso, foram sete empates. A última partida ocorreu em 27 de janeiro de 2019, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O Tricolor venceu por 3 x 1. Ezequiel, Yony González e Luciano marcaram os gols da vitória. Douglas Eskilo descontou para a Portuguesa-RJ.

Arbitragem

O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães comanda a partida. Seus auxiliares serão Carlos Henrique Alves de Lima e Wallace Muller Barros Santos.