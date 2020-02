Após o clássico de testes, Caio Alexandre se destaca pelo Botafogo

Na tarde em que Vasco e Botafogo promoveram um clássico repleto de jovens promessas, o Glorioso que saiu vitorioso, teve como grande surpresa a boa aparição do meia Caio Alexandre. Saindo do banco de reservas, a alteração de Alberto Valentim foi primordial para a jogada do gol da vitória.

Caio Alexandre já estava integrando o grupo que participou das primeiras rodadas do estadual contra o Volta Redonda e Madureira respectivamente. Em campo por apenas 11 minutos, o jogador substituiu Alex Santana e armou ataques para o Alvinegro, incluindo um lançamento para Bruno Nazário, na jogada do gol botafoguense de Igor Cássio, aos 44 minutos do segundo tempo.

Em entrevista ao Lance, Caio destaca a sua participação no clássico.

“Grande vitória, para mim foi felicidade inexplicável. Primeiro jogo aqui no Estádio Nilton Santos, lotado e a torcida nos apoiando. Graças a Deus a pude dar o lançamento para o Bruno, e ele achou o Igor. Foi de uma importância muito grande para iniciar a semana bem e de um jogo difícil, de mata-mata”.

No momento em que Alberto Valentim começa a testar suas pratas da casa, Caio Alexandre, de apenas 20 anos, se mostra como opção para a sequência da temporada. Sem grande tempo para descansar, o Botafogo terá confronto decisivo com o Caxias do Sul/RS pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, em partida eliminatória.