Após vitória, Jorge Jesus reforça : "Nossa forma de jogar cansa os outros jogadores"

Após a vitória do Flamengo pelo placar de 3 a 1, contra o Resende, no Maracanã, nessa noite chuvosa de segunda-feira (03), o treinador português Jorge Jesus concedeu entrevista coletiva para os jornalistas e falou sobre pontos que foram importantes para conquistar a vitória, que fez o clube voltar aos dois primeiros colocados do grupo A, no Campeonato Carioca.

Jorge Jesus não escondeu a satisfação pelo resultado conquistado, segundo o treinador a vitória conquistada com apenas oito dias de pré-temporada não é feito para qualquer time e afirma que o importante para o rubro-negro é no dia 16.

“Eu não preparei a equipe para esse jogo. Esse jogo é preparação para o jogo do dia 16 (contra o Athletico Paranaense). Meus jogadores treinaram forte ontem e hoje”, disse o técnico.

Além de enaltecer a vitória, Jesus disse se adaptar ao calendário do futebol brasileiro, e em comparação ao calendário europeu, disse usar o estadual como pré-temporada.

Jorge Jesus também enalteceu a performance da diretoria no quesito contratações. O rubro-negro perdeu apenas Pablo Marí do time titular de 2019 e trouxe como reposição o zagueiro Léo Pereira, junto ao Athletico Paranaense. Quando perguntado sobre o treinador do Mengão exaltou a diretoria.

"Parabenizo a diretoria, num dia vendeu o Pablo Marí e no dia seguinte eu já tinha o jogador que eu queria (Léo Pereira)", disse o Mister.

O próximo compromisso da equipe do treinador português é contra o Madureira, às 18h (Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca.